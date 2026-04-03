Harry Kane se pierde el duelo ante el Friburgo y es duda para el Real Madrid-Bayern

Harry Kane con el Bayern de Múnich - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda

MÚNICH (ALEMANIA), 3 Abr. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich no podrá contar este sábado con el delantero Harry Kane contra el Friburgo en la Bundesliga por una lesión en el tobillo que se produjo durante la concentración con la selección inglesa, lo que le convierte en duda para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del martes contra el Real Madrid.

"No estará disponible mañana", declaró en rueda de prensa el técnico del equipo muniqués, Vincent Kompany. Sin embargo, el entrenador belga se mostró "optimista en cuanto al martes" sobre la participación de Kane en el partido que se disputará en Santiago Bernabéu.

Kompany comunicó también el regreso del guardameta Manuel Neuer, que se encontraba de baja desde principios de marzo por una pequeña rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda. "Manu está al cien por cien", dijo el entrenador.

También el portero suplente Jonas Urbig, de 22 años, que tuvo que abandonar la selección alemana debido a una leve lesión capsular en la rodilla, vuelve a estar a disposición del Bayern.

Además, Jamal Musiala, Alphonso Davies y Aleksandar Pavlovic vuelven a ser opciones para el técnico, tras superar sus respectivas molestias recientes. "En cuanto a los minutos y a quién puede empezar al cien por cien, ya lo veremos", comentó Kompany.