Un 'hat-trick' de Jon Bautista pone al Eibar en 'playoffs' de ascenso

Archivo - Jon Bautista celebra un gol con la SD Eibar. - Europa Press/Contacto/Federico Titone - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar ha ganado este viernes por 0-3 en su visita al Albacete Balompié para abrir la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, en un partido donde un 'hat-trick' de Jon Bautista ha servido al conjunto armero para situarse de manera provisional en la zona de los 'playoffs' de ascenso.

En el Estadio Carlos Belmonte, Bautista adelantó a los visitantes en el 10' tras perfilarse con la pelota en el balcón del área y tirar un zurdazo raso que superó al portero. Minuto y medio más tarde, él hizo el 0-2 cabeceando en tromba un centro de José Corpas desde la izquierda. En el equipo local, Samuel Obeng buscó el gol con un disparo al 'muñeco'.

Otra buena ocasión del Albacete antes del descanso fue una chilena desviada del propio Obeng. A la vuelta de vestuarios, Aritz Arambarri avisó de mayor peligro visitante con un zurdazo dentro del área y que salió por encima del larguero. No en vano, el 0-3 (71') fue un pase de Álvaro Rodríguez al hueco y que Bautista definió con una sutil picadita.

Obeng intentó más adelante otra chilena, que se marchó fuera también, y Bautista acarició su cuarto gol con un zurdazo desde fuera del área. En el tramo final del partido, Jonmi Magunagoitia echó el cerrojo a su portería e impidió que el 'Alba' recortase distancias, quedándose tras esta derrota con 47 puntos; el Eibar, en cambio, alcanzó los 61 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Eibar 0-3.

-Sábado 25.

Valladolid - Real Sociedad B 16.15 horas.

Burgos - Deportivo de La Coruña 18.30.

Málaga - Castellón 21.00.

-Domingo 26.

Córdoba - Sporting de Gijón 14.00.

Granada - Almería 16.15.

Mirandés - Cultural Leonesa 16.15.

Huesca - Zaragoza 18.30.

Leganés - Andorra 18.30.

Ceuta - Racing de Santander 21.00.

-Lunes 27.

Cádiz - Las Palmas 20.30.