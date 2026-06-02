La historia de Casillas llega a 'Legends' hasta finales de agosto en una exposición sobre su legado

El exfutbolista Iker Casillas presenta en el museo 'Legends, The Home of Football presented by LaLiga' la exposición 'Casillas: el legado de una leyenda'. - LALIGA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El museo 'Legends, The Home of Football presented by LaLiga', presentó oficialmente este martes 'Casillas: el legado de una leyenda', una exposición dedicada a la trayectoria del exportero Iker Casillas que reúne algunas de las piezas más icónicas y especiales de su carrera.

La muestra, que podrá visitarse en Legends desde el 4 de junio hasta finales de agosto en el museo en pleno centro de Madrid, propone un recorrido por la historia del exguardameta a través de reliquias vinculadas a sus etapas en el Real Madrid y la selección española, como camisetas históricas, guantes, botas, balones, brazaletes, medallas o trofeos.

Entre ellos, está la camiseta de la temporada 2011-12, en la que el Real Madrid ganó la Liga con 100 puntos y 121 goles a favor. "Aquella Liga fue muy importante, veníamos de romper la hegemonía del FC Barcelona, supuso el punto de inflexión, el arranque para formar ese equipo que luego ganó una Champions (la 'Décima'). Cada día la gente se supera, llegará un equipo que supere esa marca, aunque estará bastante difícil", valoró Casillas durante el acto.

El exfutbolista también recordó aquella final de la Champions de 2002 en Glasgow (Escocia), en la que disputó unos 20 minutos por la lesión de César Sánchez. "No estaba preparado, tenía todo puesto menos lo del corte de las mangas, ese día se me pasó por alto", reveló sobre esa manía de recortarse las mangas de sus camisetas para jugar.

"A medida que vas cogiendo experiencia, te vas haciendo a la idea. Cuando llegas con 18 años al primer equipo, todo es nuevo. A base de entrenamientos, viajes, partidos, te vas dando cuenta dónde has caído. Me siento halagado por ser referente para otros. (Luis Miguel) Arconada era mi referencia, aunque no lo vi nunca, lo fue por los comentarios de mi padre, siempre es bueno tener ahí tu referencia", agregó.

Porque Casillas se fijaba, "históricamente, en Paco Buyo" y también en el alemán Bodo Illgner, "que pasaba desapercibido pero era un porterazo". "Y luego Arconada, que era la referencia a nivel nacional. También (Andoni) Zubizarreta, Abel Resino. Buyo era el espejo donde mirarte. España tiene que estar tranquila con la portería", explicó.

"También he sido admirador de otros colegas. Y (Gianluigi) Buffon es uno de ellos. Somos totalmente diferentes, pero durante estos años hemos sido referencia para muchos. Muchos se habrán beneficiado de ver esa rivalidad", relató sobre el meta italiano.

Finalmente, Casillas admitió que el momento de la retirada "es ley de vida", aunque deseo haber tenido una carrera tan longeva como la del alemán Manuel Neuer, que sigue siendo el portero titular del Bayern con 40 años. "Cuando miro atrás, lo hago con orgullo, a las cosas buenas y las malas, todo forma parte del deporte", dijo.

"Las derrotas también te hacen más fuerte. Me hubiese gustado ganar más títulos, pero no me quejo, he sido campeón del mundo, campeón de Europa con el Real Madrid. Pensaba que era imposible de alcanzar cuando lo veía en la tele de pequeño. Cuando vi la Champions del 98, o a Dunga levantar la Copa del Mundo con Brasil, yo quería ser como ellos", concluyó.

La muestra también contará con una activación participativa con un libro en el que los visitantes podrán dejar mensajes, recuerdos personales o vivencias relacionadas con Casillas. "Esta iniciativa busca convertir la exposición en un espacio vivo de homenaje, memoria y conexión entre el jugador y los seguidores", destacó LaLiga.