MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams "sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha", según el parte médico que este viernes publicó el equipo vasco.

"Tras las pruebas complementarias realizadas al jugador Iñaki Williams, se ha comprobado que sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa", anunció el Athletic Club en su página web.

El mayor de los Williams tuvo que dejar el partido del pasado domingo en Elche tras la primera parte y las noticias no son buenas para el delantero. "El jugador sigue con su fase de recuperación en las instalaciones de Lezama", añade el club bilbaíno, una baja importante y sin fecha de regreso para Ernesto Valverde.