Infantino: "Queremos que Irán juegue el Mundial, no hay plan B"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino - Josue Perez/ZUMA Press Wire/dpa

BERLÍN, 31 Mar. (dpa/EP) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está presionando para que Irán participe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a pesar del conflicto con los coanfitriones estadounidenses y con Israel, además de asegurar que no existe "plan B, C o D" para que otra selección ocupe su lugar.

"Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", declaró en una entrevista a la cadena mexicana N+ Univision.

Debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, la selección nacional de Irán no quiere disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, como estaba previsto, sino en México. No está claro si la FIFA puede o está dispuesta a aceptar esta solicitud.

Infantino subrayó que la FIFA quiere garantizar que Irán pueda participar en el Mundial "en las mejores condiciones posibles", aunque reconoció que la situación es "muy complicada". Estados Unidos e Israel llevan atacando a Irán desde finales de febrero, mientras que Irán está llevando a cabo ataques de represalia en países vecinos.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ha declarado recientemente que el equipo boicotea a Estados Unidos, pero no al Mundial, sin dar más detalles, según la agencia de noticias estatal IRNA.