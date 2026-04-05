El inglés Michael Oliver arbitrará el Real Madrid-Bayern

Archivo - Michael Oliver - Ben Gal / Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa P

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El inglés Michael Oliver será el encargado de arbitrar este martes el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), ha confirmado este domingo la UEFA.

Oliver, de 41 años, dirigirá por quinta vez un encuentro del conjunto blanco, que cuenta con un balance de tres victorias y una derrota con el colegiado británico. La única vez que los madridistas perdieron con él en el campo fue en el partido de vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' 2017-18 ante la Juventus (1-3).

Esta misma temporada, Oliver impartió justicia en la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos (3-4) en la fase de liga. Los madrileños también se impusieron al Eintracht en la final de la Supercopa de Europa 2022 (2-0) y en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-24 frente al Braga (1-2).

Los delanteros Kylian Mbappé y Vinícius, el centrocampista Jude Bellingham y los defensas Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen y Álvaro Carreras están apercibidos y podrían perderse la vuelta si ven una cartulina amarilla.

El otro partido del martes, el que enfrenta al Sporting de Portugal y al Arsenal en el Estádio José Alvalade de Lisboa, lo arbitrará el alemán Daniel Siebert.