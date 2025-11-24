El inglés Michael Oliver pitará el Olympiacos-Real Madrid y el francés Letexier, el Atlético-Inter

Archivo - El colegiado inglés Michael Oliver, en un partido de Champions League. - Ricardo Larreina / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegiado inglés Michael Oliver arbitrará el partido entre el Olympiacos griego y el Real Madrid de este miércoles (21.00 horas) y el francés François Letexier dirigirá el Atlético de Madrid-Inter de Milán también este miércoles (21.00), correspondientes a la quinta jornada de la Liga de Campeones.

El inglés dirigirá en el Georgios Karaiskakis por cuarta vez un partido del Real Madrid en competición europea. Ya pitó el 1-3 en la vuelta de cuartos de final de la Champions entre Real Madrid y Juventus; el Real Madrid-Eintracht (2-0) de la Supercopa de Europa 2022; y el Braga-Real Madrid (1-2) de la fase de grupos de la edición 2023-24.

Oliver estará acompañado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring en las bandas, con el también inglés Andrew Madley como cuarto árbitro y el escocés Andrew Dallas al frente del VAR, asistido por el inglés Peter Bankes.

Por su parte, el francés François Letexier será el encargado de pitar el Atlético de Madrid-Inter de Milán en el Riyadh Air Metropolitano. Será segunda ves que dirija al conjunto rojiblanco en Champions, ya lo hizo en 2023, en el triunfo por 3-2 ante el Feyenoord. Fue el árbitro de la final de la Eurocopa 2024 que venció España y dirigió también la final de la Supercopa de Europa 2024.

Sus asistentes en las bandas serán los galos Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, y el cuarto árbitro será Jérémie Pignard. Al frente del VAR estará el también francés Willy Delajod, asistido por el portugués Tiago Martins.