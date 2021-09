Iniesta: "Xavi tiene la confianza para afrontar el reto de entrenar al Barça"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Barcelona Andrés Iniesta ha apuntado que su excompañero Xavi Hernández "tiene la confianza para afrontar el reto" de entrenar al Barcelona, misión para la que está "capacitado", aunque antes le ha deseado a Ronald Koeman que "tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones".

"Yo creo que sí (Xavi puede entrenar al Barcelona). Si preguntas si me imagino a Xavi en el banquillo del Barça, sin que se malinterprete como dices con que tenga que ser ahora, todo el mundo coincidiría en que sí. Sobre todo porque se ha estado preparando y está capacitado. Tiene la confianza para afrontar ese reto", opinó Iniesta en una entrevista a 'Goal.com' recogida por Europa Press.

Respecto a la situación de Koeman, indicó que "el entrenador del Barça sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones". "El momento en el que entró el 'míster', está claro, no fue fácil, ni lo es ahora. Todo necesita su periodo. Ojalá tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones, que seguro que lo hará", confió.

Preguntado por la salida de Leo Messi del Barça, el manchego aclaró que él solo puede "valorarlo desde fuera". "Lo que pasó o no sólo lo saben las personas que estuvieron directamente ahí. Se me hace extraño, como supongo que a muchas personas, ver a Leo con otra camiseta. Mi deseo hubiese sido que continuara, que era lo que uno quería, pero a veces las cosas cambian, hay que tomar otros caminos y cada uno tirar por lo suyo. Evidentemente, la situación que se dio no fue fácil de asimilar", reconoció.

Además, Iniesta apuntó que Joan Laporta le "transmite mucha confianza", aunque no quiso valorar su posible vuelta al club azulgrana en un futuro. "Hablar ahora de situaciones hipotéticas a uno o dos años no tiene sentido. Lo único que deseo es que el Barça vuelva a encontrar esa línea positiva en todos los sentidos, futbolístico e institucional. A día de hoy eso es lo que me haría más feliz", dijo, añadiendo que su intención a medio plazo es sacarse "el título de entrenador".