Iñigo Pérez: "El Bernabéu es el escenario perfecto para ver qué nivel tenemos"

Archivo - El entrenador del Villarreal CF, Iñigo Pérez, ante el Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports 2026-27. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Iñigo Pérez, defendió este jueves que el Santiago Bernabéu, estadio que visitan este sábado a las 21.00 horas, es "el escenario perfecto para ver qué nivel" tiene el 'Submarino', al mismo tiempo que pidió a sus jugadores "perder el miedo" y "el temor escénico".

"Vamos al escenario perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y a someter. El primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar, después intentar dar con las claves para poder soportarlo y la otra parte muy importante es perder el miedo, el temor escénico, esa sensación de si pierdo la pelota me transitan o me van a hacer goles", analizó el técnico del conjunto castellonense en rueda de prensa.

El Villarreal se enfrenta este sábado al Real Madrid en la octava jornada de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu, escenario en el que "está bien" conocer las virtudes del rival, aunque cree que deben centrarse en ellos mismos. "Mirarnos a nosotros y poder exponernos y ver qué nivel tenemos", agregó.

"El golpe en la mesa siempre es bueno, ganar y dar golpes en la mesa es ideal cada tres días, intentaremos que sea así. Este tipo de escenarios te obliga a plantear escenarios tácticos muy claros, muy concisos y muy bien introducidos por nuestra parte hacia los jugadores porque sabes que, si no es así, el menor error te acaba penalizando", afirmó

Pérez recordó "buenos resultados" de 'su' Rayo Vallecano en el pasado ante el Real Madrid. "La idea es la misma: ser sabedores de la exigencia del rival y de sus fortalezas, pero mirarnos un poquito a nosotros y perder ese temor", reiteró.

"En mi caso y por creencia y experiencia, pienso que la mayoría de equipos que plantean un escenario de no presión alta en el Bernabéu, en el Camp Nou o en el Metropolitano, el escenario no suele ser favorable, y lo creo fervientemente. Además, hay un aspecto egoísta y personal que es que no me gusta que me den pases. Es más favorable cuando hemos sido muy agresivos contra ellos y se les ha perdido ese temor", expresó sobre el planteamiento en este tipo de encuentros.

Finalmente, Iñigo Pérez evitó pronunciarse sobre el calendario. "Siempre pienso que el gasto de energía en algo que está preestablecido y que es inalterable es perder el tiempo. Me centro en intentar cómo podemos hacer para que con un solo día seamos capaces de introducir conceptos que vamos a intentar desarrollar en el partido de Bernabéu. No es lo ideal, pero no habrá excusas por mi parte", zanjó.