Íñigo Pérez: "Venimos demostrando que nuestra reacción contra la adversidad es buena"

Iñigo Pérez durante un partido del Villarreal CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, celebró que este martes volviese a demostrar "reacción contra la adversidad" para remontar y lograr el triunfo por 3-1 ante el Nápoles italiano en la segunda jornada de la liguilla de la Liga de Campeones y que ayuda a que se vaya asentando "la idea" que quieren transmitir.

"Venimos demostrando que nuestra reacción contra la adversidad es buena, no solo hoy, lo hemos demostrado en otros partidos últimamente y creo que eso es un punto, una virtud muy importante a desarrollar en los siguientes partidos", expresó Pérez al micrófono de 'Movistar+' tras el encuentro.

El técnico navarro recordó que "al principio" les costaba encajar este tipo de golpes. "Cada mazazo nos costaba y nos alejaba un poco del plan de partido, ahora ya no y creo que luego nos hemos impuesto con claridad", subrayó.

Para Pérez, este triunfo "supone una reafirmación" para el proceso que están llevando desde su llegada. "En Dortmund estuvimos muy bien, el otro día en el Bernabéu estuvimos bien, en el Metropolitano estuvimos muy bien y hoy, por fin, ante un equipo de gran entidad, hemos conseguido estar muy bien y además conseguir los tres puntos que creo que es algo que solidifica la idea. Ganar produce alegría y la sonrisa a mí me dura poco, pero me genera paz interior que es lo que buscamos", subrayó.

El preparador del 'Submarino Amarillo' recordó que el equipo italiano les hizo sufrir porque "tienen jugadores con envergadura, con nivel, y con grandes centradores" y defender a estos futbolista "es difícil". "Pero creo que lo hemos hecho bien. Son equipos 'top' en Champions y siempre va a haber virtudes que defender", advirtió.