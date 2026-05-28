Iñigo Pérez: "Ver a la gente llorar te rompe por dentro"

Iñigo Pérez, Rayo Vallecano - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, reconoció "momentos complicados", de los que "rompen" y "destrozan" por dentro, después de caer (1-0) ante el Crystal Palace este miércoles en la final de la Conference League celebrada en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

"Son momentos complicados para todos. Hay que pasar el dolor como se pueda. Es lo que toca, cuando uno lo tiene tan cerca y caes, el primer impacto es por perder o ganar, lo que te rompe por dentro es ver a la gente llorar, que te intenta levantar el ánimo. Eso es lo que te acaba destrozando por dentro", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El preparador de los de Vallecas habló de la gestión de las emociones, pero confesó que el equipo inglés fue superior. "El componente emocional te bloquea un poco, no me gustaría achacarlo a eso. Ellos han sido superiores en la táctica, no hemos podido estar cerca de ganar", afirmó, antes de hablar del momento del gol del Palace en la reanudación del segundo tiempo.

"La primera parte ha sido de tanteo, ninguno quería equivocarse. El gol es una jugada aislada, te deja un poco tocado. Nos hemos repuesto, nos hemos quitado esa sensación de no ser nosotros. Tenemos que aprender", afirmó, sin querer hablar de su futuro por no considerarlo "adecuado" en este contexto tras la derrota.

"Este grupo es difícil de encontrar, he tenido muy buenos vestuarios, pero este grupo es especial, porque son amigos, se respetan y se aman. Se protegen, se perdonan, provoca una sensación de ser invencible, cuando no lo es, como hoy, que te ganan, tengo la sensación de mejor perder con estos chicos, que con alguien que no lo desees", terminó.