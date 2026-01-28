Inma Gabarro pone fin a su cesión en el Sevilla FC y vuelve al Everton inglés

Inma Gabarro durante el Real Madird-Sevilla FC de la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC confirmó este miércoles que la delantera española Inma Gabarro ha regresado el Everton FC inglés, club que tenía cedida a la futbolista andaluz en el conjunto sevillista hasta final de temporada y que ha decidido recuperarla para lo que resta de campaña.

"El Sevilla FC Femenino y el conjunto inglés han llegado a un acuerdo para la vuelta a Inglaterra de la futbolista de Espartinas al requerirla el plantel 'toffee', hecho que se produce dentro de la cesión a la que se llegó el pasado mes de septiembre y en una operación que ha resultado muy ventajosa para el Sevilla FC en el marco económico", detalló el conjunto de la Liga F Moeve.

Inma Gabarro, campeona del mundo Sub-20 con la selección española en 2022, ha cerrado su cesión en el equipo andaluz después de disputar 15 partidos oficiales, la mayoría como titular y acumulando más de 1.100 minutos, con un balance de tres goles y una asistencia. "El Sevilla FC desea agradece a Inma el compromiso mostrado en su vuelta a casa y le desea la mayor de las suertes en el futuro", sentenció el club hispalense.