Iraola ficha por el Liverpool

Archivo - Andoni Iraola - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Andoni Iraola se convirtió este jueves en nuevo técnico del Liverpool para la próxima temporada, tras firmar contrato con el equipo 'red' y seguir en la Premier League después de su exitoso paso por el AFC Bournemouth.

"El Liverpool FC puede confirmar que Andoni Iraola ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del club de cara a la temporada 2026-27", anunció el comunicado oficial, con el sustituto de Arne Slot.