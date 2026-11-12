Italia doblega a Francia y a Turquía no le basta con Güler

Italia - Francia, Liga Naciones - Spada / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Italia venció (3-1) a la de Francia este jueves para dar emoción a los billetes para cuartos de final de la Liga de Naciones, mientras que un golazo de Arda Güler no sirvió para evitar el descenso de Turquía en un 1-2 contra Bélgica.

Los de Roberto Mancini se impusieron en Milán para sumar 10 puntos, empatados pero primeros con los franceses, antes de una última jornada el domingo en la que se medirán con Bélgica, con opciones de uno de los dos billetes con 9 puntos, y Turquía, ya descendida a la Liga B, respectivamente.

El 0-1 de Michael Olise puso de cara el choque para una Francia que perdonó en el primer tiempo, con un balón al poste de Bradley Barcola y dominio del encuentro durante muchos minutos. Sin embargo, Italia aprovechó la que tuvo con Pio Esposito para el 1-1, con un cambio de tercio en la segunda parte hacia los italianos.

El equipo de Mancini dio un paso al frente y Sebastiano Esposito falló una pena máxima para el segundo. Rayan Cherki tuvo la de Francia con otro balón a la madera pero Davide Frattesi adelantó a la 'Azurra' (2-1). Zinedine Zidane metió lo que tenía en el banquillo y de golpe, no un Kylian Mbappé reservado por unas molestias, pero Pio Esposito sí convirtió otro penalti para el 3-1.

'Les Bleus' fallaron en defensa y, de más a menos, encajaron la primera derrota con Zidane cuando tenían en su mano meterse en cuartos de final de la Liga de Naciones. Ahora, Bélgica llega también con opciones a la última jornada del Grupo 1, gracias a su remontada contra una Turquía que contó con la actuación destacada del jugador del Real Madrid Arda Güler, pero no fue suficiente.

El joven centrocampista marcó un golazo de falta directa, desde muy lejos y a la escuadra, en el minuto 20, pero los 'red devils' aprovecharon la floja defensa local con la remontada antes del descanso en el Estadio Gürsel Aksel de Esmirna. Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere dejaron grogui a Turquía, descendida y de nuevo fallando a las expectativas como en el Mundial.

Por otro lado, en el Grupo 3, Harry Kane celebró el récord histórico de partidos con Inglaterra y su reciente Balón de Oro con el 2-1 de la victoria ante Croacia en Wembley. El estadio de Londres homenajeó al '9' antes, durante y al final de un encuentro que guardará en su memoria del delantero del Bayern de Múnich, decisivo con un gol de penalti en el minuto 64.

En ese ambiente de fiesta, le costó arrancar a la selección de Thomas Tuchel, hasta que Morgan Rogers hizo el 1-0 cerca de la media hora, con participación del propio Kane y del centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham. En la segunda parte, un error de Jarell Quansah supuso el 1-1 de Petar Sucic, pero el defensor inglés se desquitó forzando el penalti que convirtió Kane.

Tanto Inglaterra (12 puntos) como España (15), que superó (0-2) a Chequia, se aseguraron su presencia en cuartos de final de la Liga de Naciones, pero el domingo en el Metropolitano se jugarán el pase como primera puesto del Grupo 3, valiendo el empate a la 'Roja'.