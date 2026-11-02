El italiano Mariani y el neerlandés Gözübüyük, árbitros de Real Madrid y Betis en Champions

Archivo - Maurizio Mariani habla con Gianluigi Donnarumma durante el Real Madrid-Manchester City de los octavos de final de la Liga de Campeones 25-26 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegiado italiano Maurizio Mariani y el neerlandés Serdar Gözübüyük serán los encargados de dirigir este miércoles los respectivos partidos a domicilio del Real Madrid y el Real Betis ante el AEK Atenas griego y el Borussia Dortmund alemán, correspondiente a la cuarta jornada de la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027.

Mariani, de 44 años, arbitrará por cuarta ocasión un encuentro del conjunto madridista en la máxima competición continental tras los duelos en casa ante el RB Leipzig (2-0) de la 2022-2023 y ante el Manchester City (3-0) de la 2025-2026, y la derrota ante el LOSC Lille (1-0) de la 2024-2025.

Por su parte, Gözübüyük, de 41 años, también ha impartido justicia en un choque al Real Betis, la clara victoria verdiblanca por 0-4 en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Conference League de la temporada 2024-2025, en el que mostró siete tarjetas amarillas.