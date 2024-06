Jagoba Arrasate, nuevo entrenador del RCD Mallorca hasta 2027

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jagoba Arrasate se ha convertido este lunes en nuevo entrenador del RCD Mallorca por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, llegando así al club bermellón después de paso por CA Osasuna, al que ascendió a Primera División y lo llevó a disputar una final de la Copa del Rey, según confirmó el club balear a través de un comunicado.

El preparador vizcaíno llega a la isla tras una etapa "exitosa" de seis años en CA Osasuna y como sustituto del mexicano Javier Aguirre. Arrasate, que consiguió asentar al club navarro en la élite, llevó a Osasuna en la temporada 2022-2023 a disputar la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, lo que le dio billete también para la Supercopa de España de 2024, y le clasificó para el 'playoff' de acceso a la Conference League 2023-2024, donde fue eliminado por el Brujas belga.

A sus 46 años, el que fuera también entrenador de la Real Sociedad y Numancia, coge las riendas del equipo mallorquinista, que además de LaLiga EA Sports y la Copa del Rey, jugará la Supercopa de España tras ser subcampeón de Copa. El RCD Mallorca quiso desear a Arrasate "la mayor de las suertes" en su etapa en la isla.

Por su parte, el técnico vasco destacó que todos los entrenadores son "de retos y de proyectos". "Es algo que decimos muchas veces, pero que no es fácil de encontrar en el fútbol profesional. Ahora emprendemos otro reto, otro proyecto, y estoy muy ilusionado porque eso es lo que quiere un entrenador: construir algo", apuntó.

Arrasate tiene claro que el Mallorca es "un club emergente". "Los últimos años así lo demuestran. Y sobre todo porque me ofrece confianza, proyecto. Yo creo que cuando he tenido la posibilidad de estar con ellos, al final lo que al entrenador le gusta es sentirse querido y ellos me han transmitido ese interés y ese proyecto también", señaló.

"La temporalidad es muy importante porque creo que los tres años me dan margen para poder construir algo de algo que he podido heredar, que es muy bueno. Y tampoco os voy a engañar, la familia para mí es muy importante y entendemos también que la familia va a estar bien en Mallorca", dijo el nuevo técnico bermellón.