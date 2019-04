Javi Calleja: "Pensamos en arreglar lo que el otro día tiramos"

Publicado 01/04/2019 19:01:07 CET

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado que el "palo" de perder ante el Celta de Vigo, un rival directo por la permanencia, lo tienen olvidado y que están encarados a "arreglar" ante el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica lo que tiraron ante los gallegos.

"Ya nos hemos olvidado del palo y estamos pensando en arreglar un poco lo que el otro día tiramos. Es un partido complicado, diferente, jugamos ante el líder y es siempre muy complicado sacar algo ante el Barça. Pero es nuestra obligación", argumentó en rueda de prensa.

"Jugamos en casa, cada vez quedan menos partidos y jugamos con la actitud de ganar. Del otro día me dolieron muchas cosas. Marcamos dos goles fuera, tuvimos opciones de hacer el 0-3 o el 1-3, el equipo llegaba con claridad y no conseguimos ganar el partido", lamentó.

Y es que pese a ganar al descanso en Balaídos por 0-2, se dejaron remontar en la segunda parte hasta el 3-2 definitivo. "Perdimos la concentración y nos costó el partido. El resultado no tiene que condicionar tanto el juego, si hacemos bien las cosas hay que darle continuidad. Hay qu hacer que el rival tire la toalla y para ello hay que ser insistentes y ambiciosos", argumentó.

Confía en poder cambiar la mentalidad de sus jugadores ya, ante el Barça, y así poder romper la mala racha de resultados ante los blaugranas. "Hay que ser valientes, si no, lo lamentaremos. Si el Barça se encuentra cómodo y tiene el balón y nos encierra vamos a sufrir mucho", opinó.

"Cuando tengamos el balón hay que gestionarlo bien para que no veamos la mejor versión del Barça y poder tener tres puntos. Quitarles el balón es prácticamente imposible, pero tenemos que gestionarlo bien. Si nos dedicamos a defender y a meternos en el área, perdemos", auguró.

Además, espera la mejor versión rival. "Espero al líder, venga con quien venga nos va a poner en dificultades. Espero un Barça con un estilo muy claro, juegue quien juegue no renuncian a esa idea. Espero un Barça que dará mucha importancia a este partido y sin pensar en el siguiente", señaló tras escuchar la comparecencia de Ernesto Valverde.

La duda en el Barça será si sale con todo o si Valverde da descanso a Messi o Suárez, o a ambos. "Son dos grandísimos jugadores, Messi el mejor del mundo y Suárez uno de los mejores delanteros. Si juegan tendremos más problemas y si no lo hacen, jugarán otros con hambre y ganas de jugar lo mejor posible. Messi es diferente, no hay nadie como él, pero quien juegue si no lo hace él lo hará bien", manifestó.

"No sé si va a jugar Messi. Cada vez que se habla de Messi se habla del mejor futbolista del mundo. Cuando un equipo tiene al mejor y no juega seguro que lo acusa, pero no sé si jugará o no. Si lo hace tendremos que tener cuidado, porque en una jugada es capaz de resolver el partido", apuntilló.

Por otro lado, sobre la posible sanción de dos partidos a Pablo Fornals por acusar de "cagón" a Gil Manzano en Vigo, aseguró no tener confirmada la sanción. "No sabemos todavía nada. Hasta que no llegue una sanción, si le tienen que sancionar, contamos con él. Fornals se equivoca, no tiene que dirigirse al árbitro en esos términos. Pero si hay otro jugador que hace lo mismo y no cumple sanción, que Pablo no la cumpla", opinó.