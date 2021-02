Javi Gracia: "El Madrid no ha necesitado emplearse al máximo"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, confesó que su equipo firmó una de las peores actuaciones de la temporada ante el Real Madrid, donde el equipo blanco no necesitó "emplearse al máximo" para ganar 2-0 en una superioridad desde el principio.

"No sé si el peor partido pero sí uno de los peores. El rival no ha necesitado emplearse al máximo para conseguir esta victoria y nosotros no hemos estado a la altura", dijo en rueda de prensa, después de la derrota en el Alfredo Di Stéfano.

El cuadro 'che' apenas compareció en el primer tiempo y en el segundo el Madrid no sufrió para guardar ese 2-0 que ya llevó al descanso. "Las intenciones antes del partido eran unas y con la imprecisión en nuestra posesión y el empuje del rival nos hemos visto defendiendo en área propia", afirmó.

"En la segunda parte dada la ventaja en el marcador y la superioridad que ellos sentían ha sido bastante sencillo para el Madrid. La imagen ha sido muy mala y ha sido un paso atrás en nuestra trayectoria. Los resultados incluso en la visita al líder el equipo compitió mucho mejor", añadió.

"Hoy desde el primer minuto, no hemos sido capaces de demostrar eso, no se han visto opciones de conseguir algo positivo aquí porque ellos han hecho un gol pronto, una superioridad en posesión, no nos dejaban enlazar dos pases. Las intenciones y la preparación del partido eran otras y nos hemos sido capaces de traducirlas en el terreno de juego", terminó.