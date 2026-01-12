Javi Puado dice adiós a la temporada por una rotura de ligamento cruzado anterior

Archivo - Javi Puado durante un partido con el RCD Espanyol - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán y delantero del RCD Espanyol, Javi Puado, afrontará un largo periodo de baja después de sufrir este domingo en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Levante UD una grave lesión en la rodilla derecha, según confirmó este lunes el club catalán.

"Las pruebas realizadas a Javi Puado confirman que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El capitán blanquiazul será operado este jueves por el Doctor Cugat", indicó el conjunto blanquiazul en su página web.

Puado se lesionó "de forma fortuita" apenas recién ingresado en la segunda parte en el terreno de juego del Ciutat de València en sustitución de Pere Milla y tuvo que ser sustituido por Charles Pickel.

El capitán espanyolista se vuelve a topar con el infortunio en esta temporada ya que había reaparecido a principios de enero en el derbi ante el FC Barcelona tras haberse lesionado la misma rodilla el pasado 8 de octubre.