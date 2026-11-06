Javier Aguirre: "Mourinho es un grande del fútbol, ha hecho historia y merece mis respetos"

El entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, durante un partido de LaLiga EA Sports 2026-2027. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, alabó la figura de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, su próximo rival, por "haber hecho historia en el fútbol", y además aseguró que la única manera de salir de la situación que atraviesa su equipo, penúltimo clasificado, "es ganando sin importar las etiquetas" que ponen al estilo de juego.

"Recuerdo ese 2-3 en el Santiago Bernabéu -cuando dirigía al Real Zaragoza-, pero a la siguiente temporada nos ganaron 0-5. El Real Madrid es un equipo que merece respeto y da gusto ganarle, pero la estadística dice que es más frecuente perder. No necesito invertir tiempo en motivar a los jugadores porque sale natural al enfrentarte a uno de los mejores equipos del mundo", expresó en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

El mexicano se refirió a José Mourinho como un entrenador "muy sincero" por opinar que sus jugadores "llegan al encuentro menos descansados" que los 'blanquinegros'. "Es un grande del fútbol y ha hecho historia, por lo que merece mis respetos. El partido no lo juega ni él ni yo, por lo que hay que ver cómo suceden las cosas y qué errores cometemos individualmente. Somos un equipo que puede competir porque tenemos jugadores valientes", valoró.

Sobre Kylian Mbappé, reconoció que el francés "es un jugador indefendible con una gran velocidad y uno contra uno", pero el partido es "un once contra once" en el que el combinado valenciano "intentará encerrar al Real Madrid para que no esté cómodo".

Y es que el Valencia con la necesidad de sumar la primera victoria como local. "No estamos más cómodos fuera, es verdad que las dos victorias se han producido lejos de Mestalla. Hace falta hacer un partido perfecto porque el otro día empatamos contra el Athletic Club y luego se nos escapó el empate en el 96' ante el Villarreal. Ganar en Mestalla siempre es gratificante porque estás con tu gente", indicó.

Para conseguir los tres puntos frente al Real Madrid, y así salir de la situación que atraviesa el equipo, penúltimo clasificado, a Aguirre no le importa cómo ganar. "Queremos salir de esta situación y me da igual la etiqueta que me pongan. Hay que salir lo antes posible y eso se hace ganando, no hay más. Nos dedicamos a entrenar y a ganar partidos. Las circunstancias te piden hacer una cosa, pero dentro pensamos de otra manera", aseveró.

Por último, respecto a la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender la duodécima jornada de Liga, prevista para este fin de semana, al técnico mexicano le pareció "complicado" tomar una decisión al respecto, debido al "calendario tan apretado". "No acertaría si digo que está bien o mal, cada uno lleva el luto lo mejor que puede y es algo que nos hace daño a todos que formamos parte de este negocio", zanjó.