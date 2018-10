Javier Tebas: "Los aficionados del Barça de Estados Unidos no hacen apología del independentismo"

Publicado 07/09/2018 1:47:35 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó la intención de llevar a Miami (Estados Unidos) el Girona-FC Barcelona de la jornada 21 en el mes de enero, a falta de hablar con la AFE y pedir autorizaciones a cinco instituciones pero un "90% optimista" con que saldrá adelante, descartando ninguna manifestación política.

Tebas desgranó durante más de una hora los detalles del acuerdo alcanzado con la empresa Relevant, con el objetivo de abrirse hueco en el mercado americano. Uno de los puntos del acuerdo es el tema candente del inicio de esta temporada, la disputa de un partido en Estados Unidos que matizó no es condición obligatoria.

"El acuerdo es con la empresa Relevant por 15 años, pero el acuerdo no es solo para el partido. Es un concepto más amplio, y ha sido un proceso de más de un año buscando un socio en Estados Unidos para poder crecer en el mercado americano. No es obligatorio ir a jugar, las partes harán el mayor esfuerzo posible. El acuerdo fue aprobado y explicado en la comisión del mes de julio. Se explicó el partido y la estrategia", indicó Tebas en una entrevista este jueves por la noche en 'El Transistor' de Onda Cero.

Tebas explicó el origen de la idea de llevar el fútbol español a Estados Unidos. "El verano pasado ya surgió la idea en el Clásico en Miami y el dueño de la compañía se lo comentó a Madrid y Barça, de llevar un partido de la liga con ellos. Mantenemos todo con discreción, no es nada fácil", apuntó, confirmando que el Girona-Barça, con ambos clubes ya postulados a favor, será el encuentro que intenten llevar a suelo americano.

El partido entre dos equipos catalanes despertó también las voces de partidos políticos preocupados por la posibilidad de que el encuentro se convierta en una representación independentista. Tebas aseguró que no es un problema real. "El año pasado se jugó en Miami y los aficionados del Barça de Estados Unidos no hacen apología del independentismo, no es un tema en el que estén metidos", dijo.

"La gente se cree que van a trasladarse los 20.000 que gritan en el Camp Nou. Hay que conocer cuál es el aficionado que va a acudir a esos partidos. Los clubes tienen ganas de que eso sea apología del independentismo. Va a ser el aficionado que ha ido a ver el Barça durante los torneos de verano. Yo estuve en el Clásico de Miami y no vi una estelada, ningún problema, ni pancartas", añadió.

"No creemos un incendio donde no lo hay, pero LaLiga, Estados Unidos, la policía americana, el Barça y el Girona queremos una fiesta del fútbol. No queremos política en ese partido, vamos con el trabajo de la marca España", insistió, sin dejar claro tampoco si sonará el himno de España. "En Estados Unidos se tocan los himnos en los partidos. En Estados Unidos hay un respeto por los himnos y lo tendremos todos los que vayamos a los que suenen. Yo respeto el protocolo de Estados Unidos", explicó.

Tebas apuntó además que ha habido más clubes interesados, "del perfil del Girona, porque lo ven como una oportunidad, si hay una compensación para los aficionados", que correría a cargo de Relevant y apuntó también al malestar de la Asociación de Futbolistas Españoles. "Hay que pedir permisos a cinco instituciones, pero primero hay que resolver los problemas de los clubes, de los aficionados, de los abonados y ahora con los jugadores, para presentar la solicitud de autorización para jugar en Estados Unidos, con estos temas solucionados", dijo.

"El lunes nos vamos a reunir con Aganzo (AFE), ya le expliqué que esto lleva un orden: aficionados, clubes y después jugadores. No nos perdamos en las formas, vayamos al fondo del asunto, que vean que no hay nada extraño", añadió, con un "90% de optimismo de que se va a disputar" y reconociendo una "enfado" en ciertos sectores por "desconocimiento".