Javier Tebas: "Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha apuntado este martes que sostener que los árbitros "están dirigidos contra el Real Madrid" y señalar "una conspiración" que explica lo que ocurre sobre el césped es "vivir en otra galaxia".

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explica lo que ocurre en el césped", afirmó el presidente de LaLiga en su cuenta personal de 'X'.

Javier Tebas recalcó que su posición "no depende de ningún cargo" y que "un error arbitral no demuestra una conspiración". "¡QUE SE QUITEN LA VENDA! Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", agregó.

Además, el mandatario dijo que el Real Madrid es "importantísimo para LaLiga", pero que afirmar que LaLiga no vale nada sin él "retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia". "La competición no es propiedad de nadie. ¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición", concluyó.