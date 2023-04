Javier Tebas: "La Unión Europea de Clubes trae aire fresco para la gobernanza en el fútbol europeo"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró la puesta en marcha este lunes de la nueva Unión Europea de Clubes (UEC), un asociación que cree que va a traer "aire fresco para la gobernanza" en un fútbol europeo que se está desestructurando y al que no dan soluciones en este sentido ni las Ligas Europeas ni la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

Bruselas fue el escenario para acoger la presentación de este nuevo organismo, que pretende dar voz al 92 por ciento de los clubes del fútbol profesional, principalmente a aquellos que "no pertenecen a la élite a nivel institucional", según indicó en un comunicado.

"La Unión de Clubes Europeos llena un vacío enorme y defenderá los intereses de los clubes que forman la base del fútbol europeo. Es crucial que los pequeños y los clubes medianos ganan voz. En las últimas décadas, el fútbol se ha convertido cada vez más en un juego de élite, esta tendencia debe revertirse o sufrirá un daño irreparable", dijo el fundador de la UEC, Dennis Gudasic, director Ejecutivo del Lokomotive croata.

La UEC se presentó en un evento híbrido con presencia física y 'online' de 103 de clubes profesionales de todos los tamaños de todo el continente y también estuvieron presentes funcionarios de instituciones de la UE.

"Al dar voz al verdadero corazón del fútbol europeo, la UEC pretende crear un entorno más justo y ecosistema futbolístico más sostenible. La UEC tiene muchos objetivos comunes con la UEFA como órgano de gobierno central, pero también con otras partes interesadas, como las Ligas Europeas, que reúne a 40 ligas de fútbol profesional y representa a más de 1.000 clubes en 34 países de toda Europa", remarcó la asociación.

Javier Tebas acudió a esta presentación, que calificó como "un día muy importante para el fútbol europeo" y que dio las gracias "por el esfuerzo para crear una nueva asociación de clubes en Europa". Además, dejó claro que no tiene intención de mandar en ella después de anunciar que el 30 de junio su organismo abandonará las Ligas Europeas. "No presidiré ni pienso presidir esta asociación, quiero ayudar al fútbol europeo desde LaLiga, pero esta asociación representa los valores y como tiene que ser el fútbol europeo en un futuro", remarcó en su discurso de cierre.

El dirigente recordó su experiencia en el mundo del fútbol y ha sido "club muchos años". "También he representado a equipos pequeños y medianos, lo que me hace tener una visión importante del fútbol. Quiero que el ecosistema del fútbol en Europa sea lo más sostenible económicamente posible", apuntó.

Tebas, que remarcó que "la mayoría de los clubes no juegan competición europea o la juegan ocasionalmente", insistió en que el fútbol en el Viejo Continente "se está desestructurando poco a poco". "La Superliga lo quería hacer rápidamente, con un modelo a toda la velocidad, y la ECA, poco a poco, y si no reaccionan estos clubes, el fútbol acabará en nuestras ligas locales totalmente desestructuradas", puntualizó.

"NO ESTAMOS ATAJANDO EL PROBLEMA CORRECTAMENTE"

El presidente de LaLiga está preocupado "desde hace años que se tomen decisiones en el ámbito europeo que afectan a las competiciones nacionales y a los que no compiten en Europa o lo hacen ocasionalmente", y advirtió que no han querido "intervenir con la fuerza necesaria", pensando que quizá no es su "cometido". "Pero hemos ido consintiendo que se desestructure poco a poco el fútbol europeo y los que compiten en Europa reciben tanto dinero que tienen una diferencia económica muy importante en sus ligas", detalló.

Tebas lamentó que en el fútbol europeo se tomen "decisiones" sin tener en cuenta a estos clubes más modestos y que esa es "una de las razones" por las que LaLiga deja las Ligas Europeas porque "no es el camino" para solucionarlo.

"No estamos atacando el problema correctamente y por eso esta asociación es muy importante porque intentar estructurar el fútbol europeo no es misión de las Ligas Europeas, pero tampoco de la ECA. No es verdad que la ECA represente a los clubes europeos, representa a los clubes de élite", prosiguió Tebas.

Este incidió en que "ni la ECA ni las Ligas Europeas son las adecuadas y ni están preparadas para resolver estas situaciones", papel que debe ser para la UEC. "Esta nueva asociación trae aire fresco en la gobernanza en el fútbol europeo porque trae a los clubes que participan ocasionalmente en competición europea o no o hace, y los que participan habitualmente también tienen sitio. Esta asociación puede ayudar mucho al problema de la gobernanza, y si lo resolvemos, resolveremos muchísimos más", subrayó.

"Personalmente trataré de dar el máximo apoyo a esta organización, pero desde LaLiga no pretendemos intervenir ni mandar, sólo vemos que es necesaria", sentenció Tebas, que no olvidó que "el camino debe hacerse dentro de la UEFA", aunque este organismo "también tendrá que cambiar muchas cosas de gobernanza".