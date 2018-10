Jémez: "Veo al equipo capaz de luchar por ganar al Barça"

Publicado 28/02/2018 15:40:34 CET

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha comentado en la previa del partido contra el FC Barcelona en el Estadio Gran Canaria que ve a su equipo, tras una mejoría defensiva que debe ir seguida por una mejora en ataque, capaz de luchar por lo menos la única oportunidad que tengan de poder ganar al líder de LaLiga Santander.

"Competir contra los mejores siempre te hace mejor, este partido nos viene fenomenal para medir hasta dónde podemos llegar y a lo mejor lo que no te vale para ganar al Barça te vale para ganar a otros. Tenemos una posibilidad al menos de ganar al Barça, veo al equipo capaz de luchar por esa oportunidad", aseguró en rueda de prensa.

Jémez, algo molesto al ser preguntado por si tenía clara la manera de ganar al Barça --"¿Me estás pidiendo una fórmula para ganar al Barça? No, no la tengo. Pero ni yo ni nadie"--, cree que es un buen partido para mejorar en ataque y hacerse ver a sí mismos que son capaces de luchar por la permanencia, que ahora tienen a un solo punto.

"Es un buen partido y un buen rival para demostrar que tenemos más capacidad ofensiva que la que mostramos el otro día contra el Leganés, nos tenemos que exigir tenerla. Tenemos que hacerlo sí o sí porque si no, no nos va a llegar para salvarnos. Se dan los alicientes para ver un equipo más valiente, osado y participativo", aseguró.

Jémez recordó que sus aficionados no entienden de presupuestos ni de diferencias, de si el Barça tiene Balones de Oro y ellos no o de si los blaugranas no han perdido un partido y ellos muchos. "Nuestros aficionados quieren vernos competir lo mejor posible. Quiero que digan 'qué bien ha jugado el Las Palmas', es mi meta", se sinceró.

Además, no le importa si Ernesto Valverde acude con o sin la mayoría de titulares. "Yo también voy a dejar a mis pesos pesados en el banquillo. Cada uno pone a los jugadores con los que cree que va a ganar. Te aseguro que nadie, ni Valverde ni Zidane ni Jémez pone a jugadores con los que cree que va a perder", manifestó.

"El Barça tiene pocos puntos débiles, pero me preocupa lo que nosotros podamos hacer. Siempre espero al mejor rival e intuyo que seremos el mejor equipo posible, eso es lo que me preocupa. Ver una mejoría en defensa y en ataque", reiteró sobre lo que espera de su equipo.

Y es que les está faltando en ataque hacer más cosas. "Ojalá podamos decir que nos falta acierto, nos falta el hacerlo. Pero no es miedo, porque si fuera así nos tendrían que echar a todos a la calle. Podemos tener incapacidad o ser inútiles, pero si tenemos miedo es que se han equivocado con nosotros", aportó.

"La actitud de mis jugadores es siempre de profesionales. El otro día nos faltó mucho bagaje ofensivo, pero ese debate de si los jugadores tienen actitud o no ya no existe, no puede existir porque su actitud es irreprochable", comentó para poner fin a ese debate.

Eso sí, reconoció no estar contento con el nivel futbolístico de su equipo. "En lo futbolístico no estoy contento con lo que el equipo está haciendo. Creo que podemos hacer más y jugar mucho mejor. Si el equipo sólo puede hacer lo que hizo ante el Leganés soy un auténtico inútil. Pero en lo ofensivo no puedo estar contento, lo que hago es trabajar y les indico el camino", aportó.

"La obligación de la afición es exigirnos, pero a veces perdemos el prisma de la realidad. Recuerdo que hace dos meses estábamos con la moral mucho más baja porque éramos últimos, el descenso lo tuvimos a 5 puntos y estuvimos peor. Le hemos recortado 6 puntos al Deportivo, sacarle 6 al Málaga... No está la cosa para tirar cohetes pero sí para ser más optimistas", concluyó.