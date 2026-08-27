Jenni Hermoso vivirá su tercera etapa en el Atlético de Madrid

Archivo - Jennifer Hermoso, después de un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Jennifer Hermoso, delantera de 36 años, vivirá su tercera etapa en el Atlético de Madrid tras haber firmado su contrato con la entidad colchonera por una temporada, en concreto hasta el 30 de junio de 2027.

Nacida el 9 de mayo de 1990 en Madrid, la jugadora de Carabanchel se incorporó por primera vez al Atlético con 12 años y alcanzó el primer equipo en 2006, marcando meses más tarde un gol que certificó el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. "Aquel encuentro ante la Unió Esportiva L'Estartit fue uno de los primeros pilares sobre los que se comenzó a asentar nuestra historia", indicó el Atlético en una nota.

"La carrera de Jenni Hermoso está cargada de éxitos tanto a nivel de clubes como de selección española", destacó el mismo comunicado, ya que cuenta con dos títulos de la Nations League y el flamante entorchado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA que la 'Roja' conquistó en 2023.

"En su segunda etapa como rojiblanca, Jenni fue un pilar en la consecución de nuestra última Liga, en la que anotó 24 goles convirtiéndose en la pichichi de esa temporada", subrayó el texto de prensa porque aquel curso la carabanchelera vio puerta en 17 de los 28 encuentros que disputó a lo largo de la competición liguera.

Además, según la nota, "goza de una amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional tras haber jugado en España en el Rayo Vallecano y FC Barcelona, en Suecia en el Tyreso, en Francia en el PSG y en México en el Pachuca y Tigres, club en el que ha militado en su última etapa".

Luego ella misma habló con los medios oficiales del Atlético. "He tenido la suerte de elegir dónde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", dijo una Hermoso que antes de firmar su nuevo contrato superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria.