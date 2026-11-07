Jesús Herrero detiene dos penaltis en la tanda y España jugará la final de la Finalissima de fútbol sala

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala se ha clasificado este sábado --de madrugada en España-- para la final de la Finalissima 2026, que se está disputando en la ciudad de Niterói (Brasil), gracias a su triunfo por 8-7 contra la selección portuguesa en la tanda de penaltis, tras haber empatado (2-2) en el tiempo reglamentario.

Sobre la pista del Arena Niterói, y tras haberse consumido con 0-0 la primera mitad, la 'Roja' abrió el marcador con un gol de José Antonio Raya a los 14 segundos de la reanudación; robo de balón a media cancha y zurdazo mordido que, tras tocar en un oponente, entró junto a un poste.

Sin embargo, Portugal se recompuso y apretó a los pupilos de Jesús Velasco hasta lograr el 1-1 en el 27', con una volea de Rúben Teixeira a bote pronto en la salida de un córner. Esa inercia cuajó en el 1-2 del combinado luso, obra de Hugo Neves en el 33' en jugada individual tras irse sutilmente de un rival y enviar su derechazo al palo más lejano.

En los instantes finales, España atacó con cinco jugadores y encontró el agónico 2-2 a 55.2 para agotar el reloj. Gonzalo Santa Cruz pisó el balón para pasar a su espalda a Mario Rivillos, quien asistió hacia la llegada de Sergio González en el segundo palo, cazando ese esférico a un palmo del parqué y marcando el tanto que forzó la tanda de penaltis.

Y en ese desenlace el héroe español fue el portero Jesús Herrero, ya que en los lanzamientos reglamentarios detuvo uno de Pany Varela y en los de muerte súbita también repelió otro de Lúcio Rocha. Eso abrochó la victoria para la 'Roja', que en esta cita busca el único título oficial que le falta, tras haber conquistado dos Mundiales y ocho Eurocopas.