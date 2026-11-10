Jesús Vázquez, baja en el Valencia por una lesión en el aductor derecho

Archivo - El futbolista del Valencia CF Jesús Vázquez disputando el partido contra el RC Celta de LaLiga EA Sports 2026-27. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El jugador del Valencia CF Jesús Vázquez sufrió una lesión en su musculatura del aductor de la pierna derecha durante el encuentro de este sábado frente al Real Madrid, según comunicó este martes el club valenciano.
Vázquez se perderá este martes el partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes de la Valldigna, en el que apuntaba a la titularidad, tras sufrir este sábado "una lesión en la musculatura del aductor de su pierna derecha durante el partido contra el Real Madrid".
Y es que el futbolista extremeño tuvo que saltar al terreno de juego apenas sin calentar después de que su compañero José Luis Gayà fuera expulsado en la segunda parte en una acción sobre el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé.