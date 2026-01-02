Joan Garcia regresa a 'casa' convertido en enemigo

El portero del FC Barcelona Joan Garcia, durante un calentamiento. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan Garcia vivirá este sábado (21:00 horas) un partido de alto voltaje en su vuelta al RCDE Stadium para disputar el derbi catalán, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, defendiendo los colores blaugranas tras su marcha en el pasado mercado veraniego y en el que su antigua afición le recibirá con un ambiente que se prevé hostil.

El 18 de junio de 2025 el Barcelona hacía oficial el pago de la cláusula de rescisión de 25 millones de euros más IVA al RCD Espanyol para hacerse con los servicios del guardameta de Sallent. La marcha de Joan Garcia al eterno rival, tras ser una pieza clave en la permanencia del equipo 'perico' en Primera División la temporada anterior no sentó nada bien a un sector de la afición blanquiazul.

El catalán, de 24 años, llegó a Can Barça tras realizar una excelente campaña con el conjunto blanquiazul, siendo titular en los 38 partidos de LaLiga EA Sports y dejando la portería a cero hasta en ocho ocasiones. Además, realizó durante estos encuentros un total de 146 paradas, siendo el portero con más intervenciones de toda la competición por delante del español Sergio Herrera (132) y del serbio Marko Dmitrovic (104).

Por ello, la noticia no fue bien recibida en la entidad 'perica', que veía cómo un canterano y pilar de su equipo se marchaba al eterno rival. La afición blanquiazul no perdona su fichaje y recibirán al potero en un ambiente hostil y cargado de tensión, lo que ha llevado al club a tomar medidas de seguridad adicionales, incluyendo la instalación de redes en los fondos del estadio para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del encuentro.

El RCD Espanyol apeló también al Reglamento Disciplinario del club, que contempla sanciones por conductas contrarias a la seguridad y la convivencia en los espectáculos deportivos y que pueden ir desde amonestaciones hasta la suspensión o pérdida de la condición de socio o abonado, además de sanciones económicas impuestas por los organismos competentes.

Incluso el propio jugador ha intentado calmar las aguas, afirmando que el cariño al equipo 'perico' puede ser compatible con su salida al Barça. Sin embargo, desde el propio club, reflejan la intensidad de la rivalidad en este encuentro y lo importante que es para la afición.

Más allá de la polémica, el partido es crucial en lo deportivo. Joan Garcia, consolidado en la portería del Barcelona esta temporada, con seis porterías a cero en doce partidos de Liga, buscará mantener su buen rendimiento en el estadio donde se dio a conocer. El Espanyol, por su parte, buscará una victoria que le permita ascender en la clasificación y, de paso, 'vengarse' de su exportero.