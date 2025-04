Laporta: "Nos jugamos una final y que se reactiven polémicas de este tipo no es por casualidad"

"Tengo la sensación de que lo que no nos pueden ganar en el campo, lo intentan ganar en los despachos"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles, antes de la comida de directivas previa a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barça, que "no es por casualidad" que este mismo día, con una final en juego, LaLiga haya anunciado que reduce el límite salarial del club y reincide en no inscribir a los blaugranas Dani Olmo y Pau Víctor.

"A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final, aquí en Madrid contra el Atlético de Madrid, y espero que sea un gran espectáculo futbolístico y bueno, que salgan polémicas y se reactiven polémicas de este tipo pienso que no es por casualidad", señaló Laporta a los medios, sin aceptar preguntas.

En este sentido, cree que el informe de LaLiga es una "intentona más" de desestabilizar al equipo. "También tengo la sensación de que, con todo esto, lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo intentan ganar en los despachos. Como presidente del Barça esto no lo voy a permitir y voy a seguir defendiendo los intereses de nuestro club", argumentó el presidente blaugrana.

Sobre el escrito de LaLiga, en el que confirma que no inscribirán a Olmo y Víctor y anuncian posibles denuncias a la exempresa auditora del club, además de esa reducción del límite salarial y pérdida de la norma 1:1 del 'fair play', Laporta se mostró claro.

"Deciros que lo vemos como un intento más de perjudicar los interes del FC Barcelona y dañar la imagen del club. Evidentemente, el club responderá a través de los servicios jurídicos, que han estudiado a fondo el escrito de LaLiga. Que nadie tenga ninguna duda de que vamos a contestar de forma contundente, lo más contundente que sea necesario, en defensa de los intereses del FC Barcelona", valoró.

"Hace tres meses que ya dije que las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente, y que habíamos seguido todos y cada uno de los requisitos exigidos por la RFEF y LaLiga. Esto continúa vigente", manifestó en este sentido.

LaLiga ha anunciado este miércoles que la venta de algunos palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou del FC Barcelona, por valor de 100 millones de euros, es una 'palanca' que no pueden dar por válida a tenor del último informe del nuevo auditor del club blaugrana --que no los valida como ingresos en 2024-- y, por ello, reduce tal cantidad del límite de coste de plantilla de la entidad 'culer' y le aparta de nuevo de la regla del 1:1 del 'fair play' financiero, además de insistir en la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.