Jobe Bellingham, convocado por Inglaterra para los duelos ante Croacia y España

Archivo - Jobe Bellingham con la selección Sub-21 de Inglaterra - Pieter van der Woude / Orange Pi / AFP7 / Europa P

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham, hermano pequeño del futbolista del Real Madrid, es la gran novedad de la lista de Inglaterra para los duelos ante Croacia y España de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la próxima semana.

El jugador de 21 años tendrá así la oportunidad de poder debutar con los 'Three Lions' después de estar brillando con la Sub-21 de su país y recibir la confianza de Tuchel, que le ve como "el más destacado" de ese equipo. "Es el capitán de la Sub-21, así que creo que la puerta y el camino siempre deben estar abiertos para quienes ofrecen un rendimiento excepcional de forma prolongada; y eso es precisamente lo que ha hecho Jobe", advirtió el alemán.

La otra novedad en la lista del seleccionador inglés es otro futbolista de la Sub-21 como el centrocampista del Fulham Josh King, que ya estuvo en la prelista para la Copa del Mundo, mientras que Tuchel recupera al centrocampista Declan Rice (Arsenal) y al defensa Djed Spence (Inter), que se perdieron el anterior parón, y sigue sin contar con Cole Palmer (Chelsea FC), al que parece haberle cerrado de momentos las puertas de la selección.

El defensa 'gunner' Ben White también retorna por primera vez desde marzo a una lista donde están los madridistas Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, y el extremo del FC Barcelona Anthony Gordon. Bukayo Saka (Arsenal) está fuera por lesión y tampoco entró en la convocatoria Nico O'Reilly (Manchester City).

La selección inglesa abrirá esta última 'ventana' internacional del año 2026 recibiendo en Wembley a Croacia el jueves 12 de noviembre y visitando a España en el Estadio Riyadh Air Metropolitano el domingo 15, con la posibilidad de jugarse el liderato de grupo con la campeona del mundo.

--LISTA DE INGLATERRA.

-Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) y James Trafford (Leeds United).

-Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa y Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Inter Milán)

-Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly y Declan Rice (Arsenal).

-Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool) y Morgan Rogers (Chelsea).