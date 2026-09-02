Jonathan David: "Mi futuro en el Atlético no va a ser mi decisión, lo que puedo hacer es marcar goles"

El nuevo delantero del Atlético de Madrid Jonathan David. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero canadiense Jonathan David, nuevo futbolista del Atlético de Madrid, avanzó que su "futuro" en la entidad rojiblanca "no va a ser" su "decisión", ya que jugará cedido en la temporada 2026-27, aunque defendió que LaLiga EA Sports "encaja muy bien" con sus cualidades.

"El tiempo en la Juventus no fue el más fácil, no fue como esperaba. Ahora estoy listo para un nuevo desafío. Esta Liga encaja muy bien con mis cualidades. Aquí todos los equipos quieren jugar buen fútbol y todo esto encaja muy bien", comentó el jugador durante su presentación, en la que se desveló que lucirá el dorsal '15'.

David, de 26 años, sabe que "no va a ser fácil" porque tendrá una "gran competencia" con Alexander Sorloth y Julián Álvarez. "Yo lo que puedo hacer es mostrar un gran rendimiento al entrenador y él tomará sus decisiones", dijo.

"Hoy ha sido el primer día, ha sido un muy buen día, he hablado con el entrenador, con los compañeros, con el cuerpo técnico, todo el mundo me ha dado una muy buena bienvenida. Sé lo grande que es el Atlético porque he jugador contra ellos en el pasado", comentó.

Y es que David reconoció sentir "un gran orgullo" por vestir estos colores. "Estar peleando por conquistar todos los títulos esta temporada también es importante, este reto significa que estoy en un lugar muy positivo, estoy ahora en un club que tiene una gran ambición, podemos esforzarnos para la grandeza", agregó.

El canadiense avanzó que ya jugó la semana pasada con la Juventus y realizó una pretemporada "completa", por lo que está "listo desde el puntos de vista físico" para debutar contra el Athletic Club en San Mamés, este sábado (16.15 horas). Además, dejó claro que su continuidad en el Atlético de depende del jugador. "No va a ser mi decisión lo que ocurra en el futuro, pero lo que yo puedo hacer es marcar goles", sostuvo el delantero.

Además, el presidente del club, Enrique Cerezo, confesó que están "muy satisfechos de la plantilla" confeccionada tras el mercado estival "para afrontar los importantes retos" de la presente temporada. "Una plantilla que hemos completado con la incorporación de un delantero de enorme calidad y al que hoy recibimos en nuestra casa", expresó sobre David.

"Tras una temporada en Italia ahora seremos los atléticos los que podremos disfrutar de su gran velocidad y su capacidad de asociarse y, sobre todo, su facilidad para hacer goles", agregó sobre el delantero canadiense.