Julián Álvarez pone fin a su culebrón sin moverse del Atlético

Julian Álvarez cabizbajo durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal CF de LaLiga EA Sports 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Julián Álvarez se quedará finalmente, al menos hasta que se abra la nueva ventana de fichajes en el mercado invernal, en las filas del Atlético de Madrid, después de un culebrón de varios meses sobre su futuro y su deseo frustrado de irse al FC Barcelona, con la misión ahora para Diego Pablo Simeone de recuperarle para la causa ante una afición de uñas con 'La Araña'.

El atacante no se moverá del conjunto rojiblanco, un final decepcionante seguramente para el futbolista, que había mostrado públicamente en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá su deseo de ser traspasado y de poder cumplir su "sueño" que, aunque no lo citó, era destino al Spotify Camp Nou.

Meses antes, las informaciones ya habían indicado que el FC Barcelona era el gran interesado en fichar al argentino, que había llegado en el verano de 2024 con estatus de estrella procedente de un Manchester City inglés donde el noruego Erling Haaland le cerraba la puerta.

Su primera temporada fue brillante, pero su rendimiento en la segunda, al tiempo que no terminaba de cerrar los rumores sobre su futuro, fue muy diferente, con sólo ocho goles anotados en LaLiga EA Sports, donde su equipo no pudo ser candidato en ningún momento, y sin poder saborear ningún título, perdiendo en los penaltis, con fallo incluido, la Copa del Rey ante la Real Sociedad, y cayendo en semifinales ante el Arsenal FC inglés en la Liga de Campeones.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2030 y con una cláusula de 500 millones de euros, el Atlético fue claro desde el principio y aseguró que no quería vender a uno de sus pilares en un discurso que fue elevando su tono hacia Joan Laporta y el FC Barcelona. "La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto y llevo treinta y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo y estando yo, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad", aseveró a 'Movistar+' el CEO del club colchonero, Miguel Ángel Gil Marín.

El directivo, en cambio, no había cerrado la puerta a llegar a un acuerdo con otro club de fuera de España si la situación se volvía insostenible. El Arsenal FC de Mikel Arteta parecía ser el más interesado, pero el jugador no estaba por la labor. Sin olvidar que en medio de toda la situación, el Real Madrid, una vez reelegido Florentino Pérez como presidente, ofreció oficialmente en junio 150 millones de euros, rechazados por el Atlético de Madrid, que también cargó con ironía contra su vecino.

Ahora, Simeone y el club deberán gestionar cómo recuperar al internacional, que no entró en la convocatoria para el último partido de LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC después de llevar varios días sin entrenar y de no atravesar su mejor momento anímico. Sí jugó ante el Villarreal CF en la segunda parte, donde comprobó que la afición del Riyadh Air Metropolitano no le va a perdonar lo que considera una ofensa a la grada tan fácilmente.