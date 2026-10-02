Jorge Jesus: "Hay jugadores con estatus pero las reglas son las mismas para todos"

Jorge Jesus - Grzegorz Wajda / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, confesó estar "completamente" con la conciencia tranquila tras el terremoto desatado por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo, contento además por el "mejor partido" pese a no contar este jueves con la estrella lusa en el 2-4 ante Dinamarca.

"El equipo cree firmemente en lo que hace. Para mí, este fue el mejor partido hasta ahora, lo cual es normal porque hemos tenido más tiempo para trabajar. Logré trabajar en el ataque posicional. El gol de Gonçalo Ramos es un gran gol, al igual que el de Félix. Todos sabemos que tenemos que mejorar. Fue una gran victoria", dijo en rueda de prensa que recoge el diario Record.

El preparador luso fue preguntado en la previa al duelo en Copenhague por el conflicto con Cristiano, pero apuntó estar "completamente" con la conciencia tranquila y recordando que lleva "muchos años en el fútbol". "Ahora vamos al partido, luego tenemos el del estadio Dragão y entonces hablaremos de este tema sin eludirlo, porque nadie puede restarle importancia", afirmó.

Jesus fue preguntado después por sus declaraciones en la previa, sin ningún arrepentimiento. "No, en absoluto. Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos. Siempre he pensado así a lo largo de mi carrera y seguiré pensando así", dijo.

Tras el tres de tres en la Liga de Naciones, Jesus confió en tener de su lado a sus jugadores y a su afición. "Será importante conseguir una victoria delante de nuestra afición porque eso es lo que demuestra la calidad y la fortaleza del equipo", añadió, explicando sus gestos y complicidad con el público.

"Si miras lo que hice en los otros equipos, es lo mismo. En el Al Nassr, incluso toqué el bombo con Cristiano. Pero creo que todos estamos contentos de que Portugal presentara un juego con gran madurez e ideas arriesgadas. En la vida de un entrenador, solo hay una cosa que nos garantiza el éxito: la victoria", apuntó.

El seleccionador de Portugal valoró que su equipo cree en él y que lo sucedido con Cristiano no generará división. "No hay nada que indique que no me apoyen. Lo importante es lo que tenemos que hacer. Sé por qué hiciste esa pregunta, y estas cosas pasan, pero eso no divide al grupo, ni nos dividirá", afirmó a la televisión pública.