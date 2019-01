Jorge Molina: "Cada vez que nos enfrentamos al Valencia se pasan la semana llorando"

Publicado 29/01/2019 23:53:11 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Getafe Jorge Molina se ha mostrado visiblemente enfadado tras la eliminación de su equipo en cuartos de final de Copa del Rey tras la derrota en Mestalla (3-1), asegurando que cada vez que se enfrentan al Valencia "se pasan la semana antes llorando" y que eso "da resultado", afirmando que parece que el hecho de que le vaya bien al conjunto azulón molesta "un poco".

"Si digo mis pensamientos me caen los partidos que no están escritos. Cada vez que nos enfrentamos a ellos se pasan la semana antes llorando, literalmente. Al final parece que da resultado; a la mínima es amarilla, uno menos... Han pasado ellos. En Getafe somos poca gente y parece que molestemos un poco. Les he dado la enhorabuena y ya está", señaló en declaraciones a beIN Sports tras el partido.

El ariete alicantino se mostró además irónico con el desenlace. "Hay que callarse, porque si no al final aún vamos a seguir perdiendo nosotros, los malos vamos a ser nosotros, como siempre. Mejor que pasen ellos, semifinal bonita y todos contentos", indicó.

Molina explicó que con su gol nada más comenzar el duelo se les puso de cara, y que hasta el descanso estaban "aguantando bien". "A raíz de la expulsión nos ha tocado sufrir mucho y no hemos tenido esa ocasión clara, que ha pegado en nuestro propio compañero, y en la contra les ha venido el gol", dijo sobre su ocasión fallada en el descuento y el tanto final de Rodrigo.

"Con uno menos, ir al ataque era complicado. A la mínima faltita era para ellos. La amarilla que me han sacado aun no sé por qué", concluyó el de Alcoi.