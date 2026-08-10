Jorge Vilda y su paso por la selección española: "No me arrepiento de nada, la herida ya está cicatrizada"

Archivo - El exseleccionador nacional de fútbol femenino Jorge Vilda - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador femenino de fútbol de Marruecos, Jorge Vilda, ha asegurado que ha dejado atrás su etapa al frente de la selección española, con la que conquistó el Mundial de 2023, y ha afirmado que no se arrepiente de su actuación durante un periodo marcado por la crisis en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al tiempo que ha reconocido que "la herida ya está cicatrizada".

"El escenario que surgió después (de ganar el Mundial) no me lo hubiese imaginado nunca. No me arrepiento de nada. No creo que haya hecho nada de mala fe ni he faltado al respeto a nadie. Si he cometido errores no ha sido con mala intención. La herida está ahí, pero ya está cicatrizada. Me vino bien que a las tres semanas de dejar la Federación me llamasen de un proyecto nuevo. Fue algo que me ayudó mucho porque, por supuesto, no fue fácil", aseguró en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER recogida por Europa Press.

"Fue muy duro, toda la gestión y el conflicto de llevar a un equipo a ser campeón del mundo fue un esfuerzo muy grande, nos dejamos la vida, fue muy complicado. Son 24 horas dedicado en cuerpo y alma, al final le quitas mucha atención a otras cosas y eso afecta a la familia. Conseguimos lo más difícil posible con todas las connotaciones que había", reiteró.

Vilda reconoció que aquel periodo fue especialmente exigente y que la situación posterior al Mundial tuvo consecuencias que fueron más allá de su figura y la del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "El tsunami no fue solo para el presidente y el seleccionador, sino también para 16 o 17 grandes profesionales que dejaron de estar en la Federación por motivos que no entiendo y que no me parecen justos. De vez en cuando hablo con ellos porque les tengo mucho aprecio", explicó.

El técnico, que ahora dirige a la selección femenina de Marruecos, ha encontrado en su nuevo destino una oportunidad para pasar página y continuar su carrera. Sobre el fútbol africano, destacó la evolución de sus condiciones y el talento de sus futbolistas. "Las condiciones son mejores, los cuerpos técnicos que vienen de fuera de África ayudan a mejorar el nivel. Muchas jugadoras ya están jugando en las mejores ligas. Físicamente son un portento", señaló.

Vilda también apuntó a la importancia de la calle como elemento diferencial en la formación de los futbolistas. "Está todo el mundo jugando en la calle y eso al final te da el talento. Aquí en Rabat se vuelve a ver el típico jugador talentoso que se nota que ha jugado en la calle con dos piedras, con chanclas o incluso descalzo, pero que cuando coge el balón se va de cinco jugadores. Cada vez ese talento es más difícil de encontrar porque el fútbol en las escuelas es más táctico y cerrado", indicó.

Pese a estar centrado ahora en Marruecos, Vilda sigue la evolución de la Liga F y considera que existe una diferencia muy grande entre el FC Barcelona y el resto de equipos. "La diferencia entre el Barcelona y los demás equipos es abismal", afirmó.

En este sentido, reclamó medidas para aumentar el interés por la competición y mejorar la asistencia a los estadios. "Creo que hay algo que nos gustaría a todos que cambiase, y es la asistencia a los estadios. Los clubes y la Liga deberían promocionarlo y gestionarlo mejor. La televisión debería dar partidos en abierto para que la gente se vaya enganchando. Ahora mismo, comparado con ligas como la inglesa, estamos un poco estancados", concluyó.