José Alberto: "El Barça nunca te da descanso, nunca te da respiro"

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López - Maciej Rogowski / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Racing Club de Santander, José Alberto López, ha destacado este martes el potencial del FC Barcelona, rival de los cántabros este miércoles en el Spotify Camp Nou (21.30 horas), y avisó de que el conjunto blaugrana "parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro", aunque aseguró que el Racing afrontará el encuentro con la intención de "ser valiente" y tratar de sorprender al líder de LaLiga EA Sports.

"Te podría destacar muchas cosas. A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan grandes", explicó José Alberto en la rueda de prensa previa al partido, antes de insistir en que la principal diferencia del Barça respecto a otros equipos de su nivel es que "parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro".

El técnico del Racing señaló especialmente los momentos posteriores a las pérdidas de balón, ya que considera que el Barça puede hacer mucho daño con sus recuperaciones y ataques posteriores. "Tenemos que estar muy atentos, sobre todo en los momentos tras pérdida, que es donde ellos se activan, y en esos segundos ataques, terceros ataques que pueden ganar, te pueden hacer mucho daño", advirtió.

Reconoció que enfrentarse a jugadores como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri o el resto de la plantilla supone "un regalo" para un equipo que sueña con disputar este tipo de encuentros. "Siempre nosotros trabajamos y soñamos desde pequeños con tener a los mejores enfrente y mañana vamos a tener a gran parte de los mejores jugadores", apuntó. "Cualquier jugador de los que cojamos es un regalo. Son jugadores que pueden tener una acción determinante en el partido y marcar la diferencia", añadió.

Para intentar competir en el Spotify Camp Nou, el entrenador racinguista reclamó un Racing "a un nivel colectivo brillante", solidario y con capacidad para defender lejos de su portería, además de personalidad cuando recupere el balón. "Creo que es muy importante en el partido de mañana la personalidad cuando recuperemos el balón, para también hacerles defender y hacerles correr para atrás, y, a partir de ahí, creo que si conseguimos esto vamos a tener opciones de poder sorprenderles", explicó.

Aseguró que no contempla realizar rotaciones por el hecho de enfrentarse al Barça y que elegirá a los futbolistas que considere más adecuados para intentar competir ante "el mejor equipo o uno de los mejores equipos del mundo". "Vamos a tomar decisiones, como siempre hacemos, en función de los jugadores que creemos mejores para intentar sorprender mañana al FC Barcelona", afirmó, al tiempo que recalcó que todos sus jugadores afrontan el encuentro con "muchísima ilusión" y con la intención de "hacer un gran partido y poner las cosas difíciles".

Por último, destacó el buen momento del Racing y el rendimiento de Íñigo Vicente, al que considera "uno de los mejores jugadores" que ha entrenado y "un jugador determinante" para su equipo, aunque subrayó que los merecimientos tienen poco valor si no se traducen en puntos. "Estamos contentos por la situación que tenemos, pero queremos más. Y lo importante no es cómo estamos en la jornada 5, lo importante es cómo estemos en la jornada 38. Ese es nuestro objetivo", concluyó.