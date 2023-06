Joselu: "Me siento como un niño pequeño, estar en el Real Madrid te cambia todo"

"En mi carrera nunca he ocultado que siempre he sido del Madrid", dice el flamante delantero merengue

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Joselu Mato, delantero del Real Madrid, admitió este viernes sentirse "como un niño pequeño" debido a su fichaje por el club merengue, que le "cambia todo" en su trayectoria profesional tras haber destacado con el RCD Espanyol e igualmente con la selección española, flamante campeona de la Liga de Naciones.

"Me siento como un niño pequeño, estar aquí te cambia todo. Es el sueño de cualquier futbolista y yo ya he tenido la oportunidad de estar aquí en el pasado. Siempre sueñas con volver a tu casa, en la que me trataron increíblemente bien y en la que superé las expectativas. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo", declaró Joselu a Realmadrid TV.

"Estás en el mejor club del mundo y cuando lo abandonas dejas esa morriña. Tengo un montón de emociones juntas al volver. Llegas al mejor club del mundo, aunque sea en el filial, y todo es diferente. Todo es mejor y conseguimos ascender a Segunda División", recordó sobre su anterior paso en la cantera blanca.

En este sentido, dijo que "fue uno de los mejores vestuarios" con los que se ha cruzado en mi carrera. "Han pasado muchos años, muchas experiencias, y he crecido como profesional. También he formado una familia y eso te da estabilidad emocional. Estoy superorgulloso de la carrera que he tenido y de llegar hasta aquí", añadió al respecto.

Además, elogió al técnico italiano Carlo Ancelotti: "Es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor". "He tenido muchos entrenadores en mi carrera, pero creo que me puede aportar muchas cosas a nivel táctico y sobre todo de juego porque, en el aspecto ofensivo, soy un jugador distinto a los que tienen en la plantilla. Todo lo que me enseñe y pueda aprender en los primeros meses de pretemporada será beneficioso", recalcó sobre su entrenador.

Por otra parte, Joselu analizó su olfato goleador "es algo con lo que naces". "Es un don que cada futbolista tiene y gracias a Dios en mis últimas temporadas he hecho bastantes goles y estoy muy contento por eso y por el Premio Zarra porque es difícil hacer goles en Primera División", argumentó.

Mientras tanto, el nuevo atacante madridista destacó los numerosos títulos del Real Madrid, con especial atención a las conquistas de Champions League. "Las Copas de Europa impresionan. Es lo más grande del fútbol a nivel de clubes y el Madrid se define por ser el mejor del mundo", describió.

"Aquí han jugado los mejores jugadores de la historia y uno siempre sueña con poder levantar una copa como esa. Si ya desde fuera es emocionante, no quiero ni imaginar lo que se siente cuando lo ganas desde dentro", agregó Joselu, que luego rememoró la 'Decimocuarta' ganada por los blancos en mayo de 2022.

"NUNCA HE OCULTADO QUE SIEMPRE HE SIDO DEL MADRID"

"En mi carrera nunca he ocultado que siempre he sido del Madrid, siempre lo he seguido y le he apoyado y querido porque es el club de mi niñez. En los últimos años, Carvajal ha sido parte de mi familia y me dio la posibilidad de poder ir a disfrutar de una final", indicó sobre esa final jugada en París, con triunfo sobre el Liverpool FC.

"Fui a apoyarle como el que más", en alusión a su cuñado Dani Carvajal, "y como aficionado fue increíble". "Se me ponía la piel de gallina, sobre todo cuando marcó Vini Jr. el gol. Son muchas emociones y te trae muchos recuerdos de tu última etapa aquí", subrayó Joselu.

Por último, de nuevo recordó su estreno como merengue. "Debuté en Primera con el equipo de mi vida y es un sueño. Encima hice gol. Siempre me preguntan quién me dio el pase y claro, tengo que decir que me lo dio Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid y del mundo", apuntó.

"Son momentos imposibles de borrar de la memoria. Me acuerdo que al día siguiente jugábamos un partido contra el Alcoyano en fase de ascenso en mi primer año con el Castilla y pasé toda la noche con fiebre. Eres muy joven y vives esos momentos con mucha intensidad", admitió finalmente.