Jovic: "Mi mala suerte en Madrid se debió a la falta de minutos"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero serbio Luka Jovic, cedido por el Real Madrid al Eintracht de Frankfurt hasta final de temporada, ha asegurado que tuvo "mala suerte" en el conjunto blanco, lastrado por las lesiones y el poco tiempo de juego, y ha reiterado que "no" tiene "nada que demostrar a nadie", porque tiene claro que es un "buen jugador", algo que considera que ha evidenciado con los tres goles anotados desde su llegada al equipo alemán.

"Tuve mala suerte en Madrid, con lesiones incluidas, y las cosas no salieron bien en lo personal. Sin embargo, fue una ventaja entrenar con los mejores jugadores en sus respectivas posiciones. Aprendí mucho de ellos y tengo más experiencia. Marqué dos goles durante mi etapa en el Real Madrid y ahora llevo tres. El estilo de juego del equipo me viene muy bien", declaró durante su presentación oficial como jugador del conjunto alemán.

En este sentido, tiene claro qué falló en el Real Madrid. "Creo que se debe principalmente a la falta de tiempo de juego, por eso no funcionó. Por supuesto que no es fácil jugar en el Madrid y conlleva una presión especial. Volver fue lo correcto para mí", manifestó. "No tengo que demostrarle nada a nadie, sé que soy un buen jugador", continuó.

Además, explicó que tanto su nuevo técnico, Adi Hütter, como su homólogo en el conjunto madridista, Zinédine Zidane, son "entrenadores fenomenales, también a nivel humano". "La comunicación con Adi es más fácil porque podemos hablar en inglés, el español me gusta menos. Empecé a aprenderlo, pero luego lo dejé", reconoció.

Sobre su estado físico, explicó que todavía necesito "algo de tiempo" para estar a su "mejor nivel". "Por el momento, todavía estoy trabajando en algunas cosas musculares. Confío en que el entrenador me utilizará cuando esté en plena forma y podamos encontrar la mejor solución y el momento adecuado para ello", deseó.

Por otra parte, habló de su regreso al Eintracht, donde ya jugó entre 2017 y 2019. "Estoy feliz, tuve un muy buen comienzo en mi vuelta. La calidad del equipo ha mejorado y podemos lograr grandes cosas esta temporada. Volver era mi mayor deseo. Actualmente sigo viviendo en el hotel; es difícil encontrar un apartamento, pero la ciudad no ha cambiado mucho. Como todavía quedan algunos jugadores de mis primera etapa en el Eintracht, no ha sido difícil acostumbrarme", desveló.

"No quiero ver muy lejos, sino concentrarme en el Eintracht y en mi físico para poder jugar pronto con regularidad. Personalmente, no tengo un objetivo concreto, pero André Silva tiene razón al decir que si seguimos jugando así, habrá posibilidades de meterse en la Liga de Campeones", concluyó.