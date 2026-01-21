Los jugadores del Manchester City reembolsarán las entradas a sus aficionados tras la derrota ante el Bodo/Glimt

Jugadores del Manchester City, ante el Bodo/Glimt en la Champions 2025-26. - Europa Press/Contacto/Ane Frosaker

LONDRES, 21 Ene. (dpa/EP) -

Los jugadores del Manchester City reembolsarán a los aficionados 'cityzens' que viajaron a Noruega para ver la derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions, la segunda derrota consecutiva después del 2-0 en contra en el Derbi de Mánchester.

El City llegó a ir perdiendo por 3-0 en el Aspmyra Stadion, antes de que Rayan Cherki recortara distancias a la hora de partido, aunque ya no pudo acercarse más en el marcador, sobre todo, después de la expulsión del español Rodri Hernández minutos después.

Pep Guardiola afirmó que tiene la sensación de que "todo va mal" para el City, y los jugadores han decidido ahora reembolsar el coste de las entradas a los 374 aficionados que viajaron a Bodo. "Nuestros seguidores lo son todo para nosotros. Somos conscientes del sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo", dijeron los capitanes Bernardo Silva, Rubén Dias, Rodri y Erling Haaland en un comunicado.

"También reconocemos que fue un viaje muy largo para los aficionados que nos apoyaron en el frío glacial durante una noche difícil para nosotros en el campo. Cubrir el coste de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodo es lo mínimo que podemos hacer. Estamos listos para luchar el sábado en nuestro partido contra el Wolverhampton y de nuevo el próximo miércoles, cuando nos enfrentemos al Galatasaray en el Etihad", agregaron.

Kevin Parker, representante del club oficial de aficionados, acogió con satisfacción la medida. "Los aficionados del Manchester City viajarían hasta los confines de la tierra para apoyar a nuestro equipo, y anoche no fue diferente en el Círculo Polar Ártico. Bodo no es un lugar fácil de llegar, y las temperaturas bajo cero hicieron que fuera una noche difícil en muchos sentidos para nuestros aficionados", dijo.