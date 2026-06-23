Julián Álvarez confirma que ha pedido al Atlético "un traspaso": "Quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez durante un calentamiento con la selección de Argentina en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Julián Álvarez confirmó este lunes que ha "hablado" con el Atlético de Madrid, su actual club, y que le ha transmitido que "lo mejor para todos" es que se marche traspasado y que pueda cumplir su "sueño", sin desvelar cuál sería.

"Bueno, la verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta y he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", aseguró 'La Araña' al micrófono de 'ESPN' en la zona mixta tras el Argentina-Austria del Mundial.

El futbolista colchonero lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que hace unas semanas se habría unido el Real Madrid, que confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético de Madrid que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El argentino llegó en el verano de 2024 procedente del Manchester City inglés al equipo rojiblanco, con el que tuvo una brillante primera temporada, mientras que en la segunda que concluyó a finales del pasado mes de mayo no estuvo tan acertado y sus cifras goleadoras bajaron sensiblemente con tan sólo ocho goles en LaLiga EA Sports.