La Junta Directiva del Olympique de Marsella no aceptará "ataques individuales" ni "amenazas individuales"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Olympique de Marsella, que preside el español Pablo Longoria, dejó claro este lunes que no aceptará "amenazas personales" ni tolerará "ataques individuales" contra sus miembros por parte de los sectores radicales de su afición, lo que considera que no son "unas condiciones mínimas aceptables" para que prosiga en su trabajo de lograr que el club "pueda volver a lograr al más alto nivel".

"La Directiva del OM no puede aceptar amenazas personales. Sus miembros no pueden tolerar ataques individuales ni ninguna forma de difamación pública infundada. Una relación basada en la intimidación no puede garantizar las condiciones mínimas aceptables para que la Junta Ejecutiva del club pueda seguir invirtiendo en la transformación del OM", subrayó el club marsellés en un comunicado.

La entidad se expresó así después de tener una reunión con "los representantes de las asociaciones de aficionados" que expresaron "su deseo" de que la actual Junta Directiva "dimitiera", y que para ello "lanzó la amenaza de una 'guerra' (sic) siempre y cuando no renunciaran".

"La Junta Directiva del OM cree en una relación transparente y regular con sus seguidores, y todos en el club (jugadores, personal y dirección) consideran que las críticas son una parte integral del papel y el honor de representar al OM dentro y fuera del campo", puntualizó.

En este sentido, la directiva del Olympique recordó que desde su llegada "ha emprendido una profunda transformación de la organización del club" con el objetivo de llevarlo al "primer nivel" y de "construir un equipo capaz de competir al más alto nivel".

"La Dirección está llevando a cabo esta transformación en el único y mejor interés del club, buscando establecer una cultura de excelencia y profesionalismo. Se presta especial atención para garantizar que cada decisión se tome con la mayor integridad y respetando los valores y las normas de cumplimiento del club", añadió.

La directiva del conjunto marsellés se muestra "particularmente orgullosa de los avances realizados en las dos últimas temporadas, que han permitido fortalecer la situación deportiva, financiera e institucional del club" y que todos sus "esfuerzos deben continuar a largo plazo" para que el campeón de Europa de 1993 "pueda volver al más alto nivel, como desea la Dirección, decidida y enfocada desde el principio en construir un gran club de fútbol".