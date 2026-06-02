La Junta Electoral del Real Madrid se muestra "muy preocupada" por las declaraciones de Riquelme y pide "respeto"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme, en una entrevista a Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid se mostró este martes "muy preocupada" por las declaraciones del candidato a la presidencia Enrique Riquelme "en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo" y defendió que "no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas".

"La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio", expresó un comunicado compartido por el club blanco, ante las declaraciones de Riquelme, "en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo".

En la nota, la Junta Electoral quiso dejar claro que transmitió a las dos candidaturas, "por escrito", el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios, una información que Riquelme también recibió "en persona, el día que presentó su candidatura" a la Junta.

"En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío", expresó el comunicado de la Junta Electoral, que estableció este lunes 1 de junio a las 18.00 horas como el final del plazo para recibir aquello que cada candidatura quisiera enviar a los socios.

Además, la Junta Electoral se mostró "muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo". Y expusieron en su comunicado un extracto del escrito enviado al alicantino.

"Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos", relataron.

Así, explicaron que la presencia de los interventores se entenderá realizada en "un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente".

Por esto, desde la Junta Electoral insistieron en negar irregularidades en el proceso electoral. "Cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes", señaló el comunicado.

"La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto", concluyó la comunicación de la Junta Electoral del club madridista.