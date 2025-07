Kahn, sobre el Bayern: "Hay una reestructuración constante y eso genera inquietud"

MÚNICH, 22 Jul. (dpa/EP) -

El exdirectivo y portero del Bayern de Múnich Oliver Kahn opinó que "siempre da la sensación de que hay una reestructuración constante" en el club bávaro, y eso genera "naturalmente una especie de inquietud", por lo que el aspecto de la continuidad es un asunto a "mejorar".

"Han venido y se han ido muchos entrenadores. Con ello, las filosofías y las ideas también han cambiado una y otra vez. También la plantilla. Siempre da la sensación de que hay una reestructuración constante", declaró Kahn en una entrevista a Sky.

Y todo ello genera "naturalmente una especie de inquietud". "Y soy lo suficientemente autocrítico, no quiero que se me malinterprete, como para reconocer que durante mi etapa también me hubiera gustado mejorar en este aspecto de la continuidad en todos los ámbitos. Pero es algo que muchos jugadores, y por cierto también entrenadores, se plantean detenidamente antes de tomar una decisión", explicó.

Wirtz, jugador de la selección nacional, se decantó finalmente por el Liverpool, que acordó un traspaso con el Bayer Leverkusen de aproximadamente 150 millones de euros. Y para Kahn una de las razones de que el Bayern no haya podido incorporar al mediapunta es la Bundesliga y su atractivo para los jugadores de primer nivel.

"¿Sigue siendo la Bundesliga lo suficientemente atractiva para este tipo de jugadores? Quiero decir, el Bayern ha sido campeón doce veces en los últimos trece años. Creo que hay que pensar mucho en que las cosas vuelvan a cambiar", reflexionó.

Según Kahn, la Bundesliga sigue siendo "una institución gigantesca" en Alemania. Sin embargo, el atractivo del fútbol en este país podría ser "engañoso", dada la escasa cosecha de títulos internacionales.