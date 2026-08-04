Kang In Lee: "Soy un jugador y una persona con mentalidad ganadora"

El futbolista coreano Kang-in Lee posando con la camiseta del Atlético de Madrid tras el anuncio de su fichaje. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista surcoreano Kang In Lee se definió este martes como "un jugador y una persona con la mentalidad ganadora" y se mostró "ambicioso" de cara a la temporada 2026-27, en sus primeras palabras como nuevo jugador del Atlético de Madrid.

"Soy un jugador y una persona con la mentalidad ganadora que siempre tiene la ambición de mejorar. Creo que lo primero para mí siempre ha sido ayudar al equipo esté donde esté y por eso tengo muchas ganas de cumplir esos objetivos individuales y a nivel colectivo", declaró el futbolista en declaraciones a los medios del club rojiblanco.

El jugador, de 25 años, reconoció estar "muy contento" por unirse a este "gran club". "Estoy con muchas ganas de conocer a mis compañeros, al club, al entrenador, al cuerpo técnico y a los aficionados, que me han dicho que son los mejores del mundo. Estoy con el ansia de poder empezar ya porque quedan pocos días", admitió.

Kang In Lee conoce la presión que ejerce la afición rojiblanca en el Riyadh Air Metropolitano por su etapa en el Valencia CF y el RCD Mallorca. "El estadio siempre apretaba muchísimo. Para el rival era muy difícil. No solo por los jugadores, sino por los aficionados. Ahora pertenezco a este equipo, así que esto va a ser algo muy especial para mí", opinó sobre los atléticos.

"Fue una pena no poder llegar lo más rápido posible. Durante estas semanas he intentado entrenar bastante a nivel físico para poder llegar de la mejor forma cuando llegue al equipo", afirmó. "Hace tres años vino el equipo a Corea y a los coreanos les encantó. En ese momento teníamos mucha afición, también coreanos, y creo que cada vez habrá muchos más seguidores. Poco a poco los coreanos conocerán a nuestro club, toda su historia, cómo somos", aseguró Kang In Lee.