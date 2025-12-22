Karanka: "Si alguien es capaz de enderezar la situación del Real Madrid es Xabi Alonso"

Archivo - El Director Técnico de Desarrollo y de la Selección Española Absoluta Masculina de la RFEF, Aitor Karanka - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El director técnico de Desarrollo y de la Selección Absoluta Masculina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka, se ha mostrado convencido de que Xabi Alonso será capaz de "enderezar" la situación del Real Madrid, además de afirmar que los internacionales españoles se toman todo "con una naturalidad y una ambición fuera lo normal".

"Conozco muy bien el Madrid, ahora está pasando lo que pasa muchas veces. Es metódico, trabajador, si alguien conoce el fútbol y tiene experiencias en cuanto a entrenadores es Xabi. Estoy seguro de que esto se va a enderezar. El Madrid es es el Madrid, lo he vivido, y seguro que se endereza, porque si hay alguien que es capaz, no de enderezarlo, sino de seguir progresando, es Xabi", declaró en una entrevista a Radiogaceta de los deportes, de Radio Nacional de España (RNE).

En este sentido, explicó que el vasco "conoce la casa". "Ha tenido éxitos de jugador en la casa, tiene experiencia en todo el mundo y ha ganado y hecho historia en un club como el Bayern Leverkusen. Sabemos que en el Madrid va todo muy rápido, pero todo tiene su proceso y para mí ahora mismo es el mejor para sacar esto, para seguir peleando por títulos y ganar algo al final de la temporada", indicó.

Por otra parte, no rehusó valorar la polémica entre Hansi Flick y Luis de la Fuente por la lesión de Lamine Yamal con la selección, un percance muy criticado por el entrenador alemán. "Fueron unas declaraciones que incluso Hansi Flick matizó. Lo que le molestó a Luis fue que ha sido seleccionador, que sabe lo que es el día de la selección. Si alguna cosa tienen la RFEF y la selección española es que priorizan la salud de los de los jugadores", apuntó.

"Desde el primer momento en el que llego al cargo estoy en contacto no solo con el Barça, sino con todos los clubes. A los 5 minutos de que salga la convocatoria me pongo en contacto con ellos para ponerme a su disposición en lo que necesiten durante la concentración", manifestó, recalcando que lo más importante es la salud del barcelonista. "Lo importante es que el chico esté al nivel, y tanto la RFEF como el Barça tenemos que hacer lo posible para que esté a su máximo nivel. Tanto el Barça como nosotros queremos que Lamine está al 100%", aseguró.

Karanka, que se mostró "encantado" en estos seis primeros meses en el cargo, afirmó que la selección es "un grupo fenomenal tanto dentro como fuera, incluso todavía más fuera". "Se toman todo con una naturalidad y una ambición que quizás sí que sea fuera lo normal. Cuando estás a ese nivel, ser tan normales, ser tan naturales, que se vayan ganando los partidos, que no se vayan perdiendo y afrontado, es increíble. Tienen ganas de seguir ganando", expresó.

"Se ha demostrado el nivel que tiene esta selección. En estos seis partidos ha habido lesiones, pero los jugadores que han jugado lo han hecho igual o mejor que los que no estaban. Es para estar satisfecho y orgulloso y para creer en esta selección. Tanto Luis, el cuerpo técnico como los jugadores merecen todo lo bueno que se diga", añadió. "Que sean tan normales, que tengan esa buena relación fuera del campo y que sean lo buenos que son dentro del campo hace todo más fácil, sabiendo que todos los jugadores, no solo los nuestros, van a llegar con gran número de partidos. Hay que intentar aprovechar esa relación que hay", indicó.

En otro orden de cosas, señaló que la Finalissima con Argentina "es un partido que todo el mundo quiere jugar". "En los seis meses en mi posición en la Federación te das cuenta de que cuando alguien llega a ser número uno del ranking FIFA, aparte evidentemente de lo que se hace en el campo, también hay muchísima gente alrededor que hace que todo el trabajo se refleje en el campo", expresó.

Por último, Karanka rememoró sus tiempos como segundo de José Mourinho en el Real Madrid. "Para mí fueron tres años fantásticos en los que que disfruté cada día. Estar en un club como el Real Madrid y en un cuerpo técnico como el de José Mourinho es para disfrutar y para aprender muchísimo, que es lo que hice", concluyó.