Klopp convoca a 44 jugadores para su estreno como seleccionador alemán

El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, anuncia su primera convocatoria en el cargo para cuatro partidos de la Liga de Naciones. - Boris Roessler/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 17 Sep. (dpa/EP) -

El seleccionador de fútbol alemán, Jürgen Klopp, anunció este jueves una convocatoria de 44 futbolistas, divididos en dos plantillas, para sus cuatro primeros partidos en el cargo, todos ellos de la Liga de Naciones y ante Países Bajos, Serbia y Grecia.

Encabezada por el capitán Joshua Kimmich, la amplia convocatoria anunciada por Klopp, que reemplazó a Julian Nagelsmann tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial, incluye a 16 jugadores de la última selección que disputó el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, y a otros 16 que aún no han debutado con la 'Mannschaft'.

Las convocatorias para los partidos están limitadas a 23 jugadores, pero Klopp quiere gestionar la carga de trabajo y, además, hacerse una primera idea de los recién llegados en los cuatro partidos de la Nations League contra Países Bajos, Serbia y Grecia.

La primera convocatoria, de 24 jugadores, se enfrentará a Países Bajos el 24 de septiembre y a Grecia en casa tres días después. La otra, formada por los 20 restantes y algunos de la primera lista, se enfrentará a Serbia en casa el 1 de octubre y nuevamente a Grecia el 4 de octubre.

Entre las caras nuevas hay sorpresas como Bambasé Conté, del Hoffenheim; Hennes Behrens, del Augsburgo; los jugadores del Friburgo Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant y Yannik Engelhardt, así como Younes Ebnoutalib, del Eintracht.

Otros, como el portero Marc-André ter Stegen, del Ajax, y los extremos Serge Gnabry, del Bayern de Múnich, y Karim Adeyemi, del FC Barcelona, regresan tras perderse el Mundial. A pesar del tamaño de la convocatoria, no ha habido sitio para jugadores como el delantero del Stuttgart Deniz Undav, el del Galatasaray Leroy Sané y el portero del Hoffenheim Oliver Baumann.