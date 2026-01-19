Klopp: "No me entusiasma que el Real Madrid se interese por mí, solo es ruido mediático"

Archivo - El técnico alemán Jürgen Klopp, acrual director global de Fútbol en Red Bull, durante una rueda de prensa. - Jan Woitas/dpa - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 19 Ene. (dpa/EP) -

El director global de Fútbol en Red Bull, Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool o el Borussia Dortmund, confesó que "no" le "entusiasma que el Real Madrid se interese" por él, porque "no es así" y "solo es ruido mediático".

"No me entusiasma que el Real Madrid se interese por mí, porque en realidad no es así, solo es ruido mediático. No cambio de opinión de la noche a la mañana. La posición en la que estoy ahora mismo es emocionante, no me preocupa en absoluto", declaró Klopp según publicó el portal 'transfermarkt.de'.

En una rueda de prensa con motivo del partido de la Bundesliga en el que el Leipzig, el equipo de Red Bull, perdió por 1-5 ante el Bayern Múnich, el alemán, de 58 años, se mostró divertido ante los rumores sobre el supuesto interés del Real Madrid, al mismo tiempo que se mostró "sorprendido, pero al mismo tiempo no" por la salida de Xabi Alonso del conjunto merengue.

"Es el Real Madrid; Jupp Heynckes fue despedido allí a pesar de haber ganado la Liga de Campeones. No sé qué dice eso del Real Madrid", recordó el técnico alemán.

Al mismo tiempo, subrayó que, en estos momentos, no cambiaría su trabajo en Red Bull por ningún otro. "Sé que puedo entrenar a un equipo de fútbol, pero eso no significa que tenga que hacerlo hasta el último día de mi vida. Quería hacer algo diferente. Red Bull me ha dado la oportunidad de encontrar un puesto que hemos definido juntos paso a paso. He llegado a un punto en el que estoy completamente en paz conmigo mismo. No quiero estar en ningún otro sitio", defendió.