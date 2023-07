Koeman: "En el Barça están fichando sin sentido"

Ronald Koeman atendiendo a los medios de comunicacióin durante la disputa del torneo de golf 'Koeman Cup by Fundación Sportium'.

Ronald Koeman atendiendo a los medios de comunicacióin durante la disputa del torneo de golf 'Koeman Cup by Fundación Sportium'. - KOEMAN CUP

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Países Bajos y exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, afirmó que el conjunto azulgrana "está fichando sin sentido" económico ni deportivo para confeccionar la plantilla para la temporada 2023-24 y que esto, según él, puede repercutir "negativamente" en el futuro de la entidad.

A su llegada al torneo benéfico de golf 'Koeman Cup by Fundación Sportium', el técnico neerlandés comentó que el alemán Ilkay Gündogan es "un gran jugador", pero cree que va a durar solo un par de temporadas "debido a su edad".

"El club no puede traer cada temporada a varios jugadores tan mayores. Se debe de trabajar en el futuro porque un jugador de 22 años con proyección es mucho mejor que uno de 32", remarcó.

Sobre los fichajes que podrían hacer los azulgrana, destacó a Oriol Romeu, un antiguo conocido del club y de Koeman, del que cree que encajaría en el equipo "a la perfección". "No tengo ninguna duda porque es un jugador que puede ocupar muy bien la posición de Busquets, pero, yo siempre soy partidario de fichar a gente con menos años", confesó.

El de Zaandam comparó la situación de la entidad con la que vivió él hace dos temporadas, en la que tuvo que dar oportunidad a los jóvenes, algo que en Países Bajos "están acostumbrados" a hacer. "No podemos comparar los momentos. Cuando estaba yo como entrenador no había dinero, no se podían traer jugadores, por lo que tuvimos que apostar por jóvenes como Pedri, Gavi o Nico", argumentó.

El seleccionador neerlandés mencionó al presidente Joan Laporta, con el que cree que "todavía no es el momento de tomarse un café", además de valorar el mal trato que recibió a la hora de abandonar el club catalán. "Esa manera de tratar a alguien importante para el equipo no ha sido ni acertada ni honesta. No sé si lo podremos arreglar algún día", contó.

Sobre la selección de Países Bajos, Koeman señaló que vive con incertidumbre el mal momento por el que atraviesa el equipo que no está tranquilo. "En mi selección sabemos perfectamente de la situación del equipo, de los jugadores y aunque en la Nations League el partido contra Croacia fue muy bueno, el que jugamos contra Italia fue malísimo. Es una llamada de atención muy importante para los partidos que tendremos en septiembre", concluyó.

Más de 150 jugadores han participado en el torneo de golf y pádel benéfico, celebrado en el club de Sant Esteve Sesrovires, entre ellos el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola; Jaime Alguersuari, expiloto de Formula 1; los exfutbolistas del Barça Henrik Larsson, Julio Salinas y Pichi Alonso; y el exinternacional de baloncesto Ferrán Martínez.