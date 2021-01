Koeman: "El Barça no está para ganar muchas cosas"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que deben ser "realistas" y ser conscientes de que actualmente el equipo "no está para ganar muchas cosas", aunque tratarán de "luchar" por todo, y ha resaltado la fortaleza "a balón parado" del Athletic Club, al que se enfrentarán este domingo en el Camp Nou días después de perder ante él la Supercopa de España, por lo que ha instado a no cometer "faltas innecesarias".

"Es una temporada en la que estamos cambiando cosas, optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día, el Barça no está para ganar muchas cosas. Luchamos, pero hay que ser realistas de dónde venimos y de los cambios que hemos hecho. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar, pero hay que ser realista también", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, sabe que en LaLiga Santander la situación está muy complicada. "Sabemos nuestra situación en LaLiga, hay bastante distancia de puntos, está complicado, pero hasta que sea posible intentaremos ganar nuestros partidos. En la 'Champions' hay muchos equipos. Tenemos dos partidos contra el PSG e intentaremos pasar", indicó.

El preparador neerlandés sabe además que será casi imposible incorporar a alguien en el mercado de invierno por la situación económica del club. "Siempre es importante tener a alguien en el club que trabaje para mejorar nuestra plantilla. Si no puede ser enero, tendrá que ser la temporada que viene. Los jugadores no pueden estar molestos por este tema. Estas cosas pasan en cualquier club del mundo", subrayó.

"El trabajo de Ramon Planes es intentar mejorar nuestra plantilla. Si hay cosas, que las explique él, yo no sé qué ha pasado. Mi trabajo es pensar en el partido. De las otras cosas, nada me interesa", apuntó, confirmando que no ha hablado con el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, sobre Eric García. "Sí, he hablado con Pep para felicitarle por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García. Seguramente venga para la temporada que viene, y si no es posible este enero, lo aceptamos y seguimos adelante", manifestó.

Por otra parte, fue categórico a la hora de hablar del francés Jean-Clair Todibo, cedido en el Benfica. "Todibo es jugador del Barça, pero no voy a contar con él", sentenció, antes de hablar del presunto informe de la directiva en la que se afirmaba que Umtiti y Mingueza no estaban capacitados para jugar partidos de alto nivel.

"Un jugador del Barça siempre tiene que estar preparado para todo. Umtiti ha estado un tiempo fuera por una lesión, se ha recuperado bien y hemos contado con él. Mingueza ha jugado muchos partidos, ha subido al primer equipo, ha jugado de central, de lateral... Ya veremos qué pasa en el futuro. Cada uno lo tiene que demostrar, y nadie sabe qué puede pasar en el futuro en este club", afirmó, antes de asegurar que Sergi Roberto tiene "mucho ánimo de estar en el partido" de este domingo y tiene "posibilidades de entrar" tras recuperarse de su lesión.

"NO HAREMOS FALTAS INNECESARIAS ANTE EL ATHLETIC"

En otro orden de cosas, Koeman analizó el duelo de este domingo ante el Athletic Club en el Camp Nou (21.00 horas), después de que los de Marcelino García Toral les ganasen la final de la Supercopa de España. "En los dos partidos anteriores contra ellos hemos tenido muchas posibilidades de ganar los partidos. Es un equipo físicamente fuerte, sobre todo a balón parado, donde sacan mucho rendimiento, y tenemos que estar preparados. En los dos partidos anteriores creamos nuestras oportunidades, ahora hay que sentenciar. El equipo ha mejorado su juego, más cosas sin balón, y hay que seguir así", expresó.

"El Athletic saca mucho rendimiento a las faltas, los córners. Van muy bien por arriba, hay que defender bien. El árbitro será muy importante, porque hay jugadas, como la del otro día, en las que no había falta. No haremos faltas innecesarias para que ellos no puedan aprovechar las jugadas a balón parado", concluyó.