Koke: "Si salimos con una propuesta y morimos con ella estaremos más cerca de ganar"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección ha asegurado que si salen "con una propuesta" y mueren con ella estarán "más cerca de poder competir contra los grandes y de ganar", y ha instado a "subir el nivel" este martes en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Inter en el Giuseppe Meazza (21.00 horas).

"Si nosotros salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta, como siempre hemos hecho en competiciones europeas durante todos estos últimos años, seguro que estamos más cerca de poder competir contra los grandes y poder ganar los partidos. Hay momentos en los que tienes que jugar bien, otros en los que tienes que sufrir, otros en los que tienes que defender, que pelear, y obviamente el nivel en 'Champions' sube y tenemos que subir el nivel", declaró en rueda de prensa.

Además, deseó que el conjunto rojiblanco pueda estar mañana "a la altura del partido". "Es un partido espectacular contra un grandísimo equipo y debemos dar el 100% para que sea un partido bonito", indicó, antes de contestar si preferiría que el equipo marcase dos goles o dejase la portería a cero. "Me quedo con ganar", apuntó.

Por otra parte, el capitán colchonero aseguró que el Inter es "un grandísimo equipo que está muy bien trabajado". "Llega con mucha gente al área, juega mucho por bandas, cuando tiene que tener la pelota tiene jugadores de calidad para tener el balón, cuando tiene que replegarse no tiene ningún problema en hacerlo... Va a ser un partido muy disputado, bonito de ver para el espectador, con muchísima intensidad, y esperemos que tengamos la suerte de poder ganar mañana", subrayó.

Respecto a la mayor virtud del conjunto italiano, destacó "el trabajo como equipo". "Más allá de las individualidades que tienen, es el colectivo lo que vale. Tienen un bloque bien preparado y yo creo que esa es su mayor virtud", dijo, antes de hablar de Lautaro Martínez, "un jugador de talla mundial y uno de los mejores delanteros que hay hoy en día en el fútbol".

Tampoco quiso entrar en si será mejor igualar fuerzas en el mediocampo o sumar un centrocampista más para tener superioridad. "Si te digo el secreto, al final estaría dando pistas al rival. Sí que es cierto que son tres grandísimos jugadores, no solo ellos, sino que tienen un grandísimo equipo. Tienen muchísima calidad en el medio, que se mueven bastante. Veremos cómo contrarrestar en el centro del campo esa situación", expuso.

Por último, Koke desveló que Álvaro Morata está ya recuperado. "Morata ha entrenado estos dos últimos días y si ha entrenado es porque está bien. Si ha entrado a la convocatoria es porque está bien, si no, no hubiese venido. Lo poquito que le he podido ver entrenando le he visto bien. Le he visto un gran nivel. Si tiene la suerte de poder entrar mañana de inicio o donde le toque, ojalá tenga la suerte de poder hacer un gol", concluyó.